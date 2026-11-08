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En la trabajada, pero a la postre merecida, victoria del Arsenal ante el Hull City en la Premier League se produjo una polémica jugada protagonizada por Kai Havertz que desató el debate. Según el reglamento, al internacional le deberían haber concedido un penalti pese a estar en fuera de juego.

¿Qué ocurrió? Poco antes del descanso, Havertz recibió un pase perfecto al hueco y el defensa del Hull Nobel Mendy lo derribó de un tirón de camiseta. A petición del árbitro de VAR Michael Oliver, el colegiado Farai Hallam revisó la jugada en el monitor situado a pie de campo, decidió no señalar falta por la posición de fuera de juego del delantero y concedió un tiro libre a los visitantes.

Hallam explicó su decisión por los micrófonos del estadio: Havertz habría merecido un penalti, pero no lo señaló por el citado fuera de juego. La decisión indignó después al exjugador de los Gunners Martin Keown. «Nunca deberían haberle pedido que fuera al monitor del VAR, ¿no?», dijo en talkSPORT, y recalcó: «Ya deberían haber determinado si estaba en fuera de juego. Es ridículo. (…) ¿No tendrían que haber aclarado todo eso en la sala VAR antes de pedirle al árbitro que lo revisara? Es ridículo. Me gustaría mucho saber qué ocurrió realmente».

Pero había algo que, al parecer, desconocían tanto Keown como el equipo arbitral formado por Hallam y Oliver: según el reglamento, a Havertz sí deberían haberle concedido un penalti. La norma establece que, en este caso, la posición de fuera de juego no tiene ninguna relevancia.

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Una regla poco conocida: ¿por qué deberían haberle concedido un penalti a Kai Havertz?

«Un jugador que se encuentra en posición de fuera de juego solo pasa a participar activamente cuando comete una infracción de fuera de juego», explicó el experto en reglamento Dale Johnson en BBC: «Kai Havertz tendría que haber intentado jugar el balón o disputárselo a un adversario; de lo contrario, el tirón de camiseta de Nobel Mendy tiene prioridad. La falta precede a una posible infracción de fuera de juego».

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Dicho de forma sencilla: una falta prevalece sobre el fuera de juego siempre que el jugador que la recibe no haya intervenido activamente en la jugada. Havertz no llegó a hacerlo, porque Mendy lo derribó inmediatamente después del pase. Para ilustrar su argumento, Johnson puso como ejemplo una jugada de otro partido entre el Newcastle United y el AFC Bournemouth de hace dos temporadas. Entonces, el defensa de las Urracas Fabian Schär también estaba en fuera de juego tras un centro de falta desde fuera del área, pero no intervino activamente y acabó siendo derribado dentro del área. Tras la revisión del VAR, al suizo le concedieron, por tanto, un penalti.

Al Arsenal, la polémica jugada acabó importándole poco, porque Martin Ödegaard marcó en el minuto 72 el merecido gol de la victoria y amplió a seis puntos su ventaja como líder sobre su perseguidor, el Manchester City. El Brighton & Hove Albion del entrenador Fabian Hürzeler, equipo revelación, puede acercarse a cinco puntos y superar a los Skyblues si vence el domingo al Brentford (15:00), después de que el City encajara el sábado ante el Nottingham Forest, equipo de la zona baja, su tercera derrota liguera consecutiva.

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Él tampoco conocía la regla: ¿cómo reaccionó Arteta a la jugada de Havertz?

Por eso, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, compareció relajado en la rueda de prensa posterior. Preguntado por la polémica de Havertz, el español explicó con una sonrisa: «No lo sé, no he vuelto a ver la jugada, y he evitado hacerlo a propósito para no tener que mentiros».

Arteta tampoco conocía la regla: «Me sorprendió, porque cuando mandaron al árbitro al monitor, los que estaban en el banquillo me dijeron que era un penalti claro porque él (Mendy; nota de la redacción) le había tirado de la camiseta. Ahora he oído que decidieron no señalar penalti porque Kai estaba en fuera de juego en la posición inicial. Así que no sé cómo interpretarlo. Estoy seguro de que lo aclararán». Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún comunicado oficial de la FA ni de la organización arbitral PGMOL sobre la jugada.

Getty Images

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Kai Havertz lidera con mucha diferencia una estadística poco honrosa

Al margen de ello, en Havertz se perfila cada vez más un mal hábito. El exjugador del Leverkusen ha caído ya 15 veces en fuera de juego esta temporada, muchas más que cualquier otro futbolista de la Premier League. En segundo lugar de esta clasificación poco honrosa aparece Dominic Calvert-Lewin, a quien le han señalado ocho fueras de juego.

Aun así, Havertz, que hasta ahora no ha sufrido lesiones, es titular indiscutible para Arteta y ha sumado cuatro goles y una asistencia en 15 partidos. Su situación en la selección tampoco cambia. Jürgen Klopp lo considera la primera opción para el puesto de delantero. Además de Havertz, para la próxima concentración también han sido convocados los goleadores Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) y Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen), que regresa.