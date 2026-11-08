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Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images
Tim Ursinus
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Casi nadie conoce esta regla: Kai Havertz, del Arsenal, caldea de repente los ánimos sin querer

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En la trabajada, pero a la postre merecida, victoria del Arsenal ante el Hull City en la Premier League se produjo una polémica jugada protagonizada por Kai Havertz que desató el debate. Según el reglamento, al internacional le deberían haber concedido un penalti pese a estar en fuera de juego.

¿Qué ocurrió? Poco antes del descanso, Havertz recibió un pase perfecto al hueco y el defensa del Hull Nobel Mendy lo derribó de un tirón de camiseta. A petición del árbitro de VAR Michael Oliver, el colegiado Farai Hallam revisó la jugada en el monitor situado a pie de campo, decidió no señalar falta por la posición de fuera de juego del delantero y concedió un tiro libre a los visitantes.

Hallam explicó su decisión por los micrófonos del estadio: Havertz habría merecido un penalti, pero no lo señaló por el citado fuera de juego. La decisión indignó después al exjugador de los Gunners Martin Keown. «Nunca deberían haberle pedido que fuera al monitor del VAR, ¿no?», dijo en talkSPORT, y recalcó: «Ya deberían haber determinado si estaba en fuera de juego. Es ridículo. (…) ¿No tendrían que haber aclarado todo eso en la sala VAR antes de pedirle al árbitro que lo revisara? Es ridículo. Me gustaría mucho saber qué ocurrió realmente».

Pero había algo que, al parecer, desconocían tanto Keown como el equipo arbitral formado por Hallam y Oliver: según el reglamento, a Havertz sí deberían haberle concedido un penalti. La norma establece que, en este caso, la posición de fuera de juego no tiene ninguna relevancia.

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Una regla poco conocida: ¿por qué deberían haberle concedido un penalti a Kai Havertz?

«Un jugador que se encuentra en posición de fuera de juego solo pasa a participar activamente cuando comete una infracción de fuera de juego», explicó el experto en reglamento Dale Johnson en BBC: «Kai Havertz tendría que haber intentado jugar el balón o disputárselo a un adversario; de lo contrario, el tirón de camiseta de Nobel Mendy tiene prioridad. La falta precede a una posible infracción de fuera de juego».

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Dicho de forma sencilla: una falta prevalece sobre el fuera de juego siempre que el jugador que la recibe no haya intervenido activamente en la jugada. Havertz no llegó a hacerlo, porque Mendy lo derribó inmediatamente después del pase. Para ilustrar su argumento, Johnson puso como ejemplo una jugada de otro partido entre el Newcastle United y el AFC Bournemouth de hace dos temporadas. Entonces, el defensa de las Urracas Fabian Schär también estaba en fuera de juego tras un centro de falta desde fuera del área, pero no intervino activamente y acabó siendo derribado dentro del área. Tras la revisión del VAR, al suizo le concedieron, por tanto, un penalti.

Al Arsenal, la polémica jugada acabó importándole poco, porque Martin Ödegaard marcó en el minuto 72 el merecido gol de la victoria y amplió a seis puntos su ventaja como líder sobre su perseguidor, el Manchester City. El Brighton & Hove Albion del entrenador Fabian Hürzeler, equipo revelación, puede acercarse a cinco puntos y superar a los Skyblues si vence el domingo al Brentford (15:00), después de que el City encajara el sábado ante el Nottingham Forest, equipo de la zona baja, su tercera derrota liguera consecutiva.

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Él tampoco conocía la regla: ¿cómo reaccionó Arteta a la jugada de Havertz?

Por eso, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, compareció relajado en la rueda de prensa posterior. Preguntado por la polémica de Havertz, el español explicó con una sonrisa: «No lo sé, no he vuelto a ver la jugada, y he evitado hacerlo a propósito para no tener que mentiros».

Arteta tampoco conocía la regla: «Me sorprendió, porque cuando mandaron al árbitro al monitor, los que estaban en el banquillo me dijeron que era un penalti claro porque él (Mendy; nota de la redacción) le había tirado de la camiseta. Ahora he oído que decidieron no señalar penalti porque Kai estaba en fuera de juego en la posición inicial. Así que no sé cómo interpretarlo. Estoy seguro de que lo aclararán». Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún comunicado oficial de la FA ni de la organización arbitral PGMOL sobre la jugada.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYGetty Images
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Kai Havertz lidera con mucha diferencia una estadística poco honrosa

Al margen de ello, en Havertz se perfila cada vez más un mal hábito. El exjugador del Leverkusen ha caído ya 15 veces en fuera de juego esta temporada, muchas más que cualquier otro futbolista de la Premier League. En segundo lugar de esta clasificación poco honrosa aparece Dominic Calvert-Lewin, a quien le han señalado ocho fueras de juego.

Aun así, Havertz, que hasta ahora no ha sufrido lesiones, es titular indiscutible para Arteta y ha sumado cuatro goles y una asistencia en 15 partidos. Su situación en la selección tampoco cambia. Jürgen Klopp lo considera la primera opción para el puesto de delantero. Además de Havertz, para la próxima concentración también han sido convocados los goleadores Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) y Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen), que regresa.

Escrito porTim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

🎯 Áreas principales:

Delegar artículos SEO y gestionar freelancers en este ámbito

Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

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Investigación y redacción de noticias deportivas

Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

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