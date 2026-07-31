Casemiro: soñaba cada día con jugar junto a Messi

El brasileño Casemiro, jugador del Inter Miami, aseguró que siempre había soñado con jugar en el mismo equipo junto al argentino Lionel Messi, señalando su deseo de ayudarle a seguir conquistando títulos con el conjunto estadounidense.

Casemiro dijo, durante su presentación como nuevo jugador del Inter Miami: "Siempre quiero estar con los mejores, soñaba a diario con estar con él y jugar a su lado; sé que es imposible pararlo, y nunca conseguí pararlo, y siempre necesité la ayuda de mis compañeros".

Y añadió: "Todos los jugadores sueñan con jugar con uno de los mejores jugadores de la historia, y yo estoy viviendo un sueño, quiero disfrutar y ayudarle a seguir ganando".

Casemiro se incorporó al Inter Miami la semana pasada, tras finalizar su vinculación con el Manchester United durante el verano, y fue titular por primera vez el sábado en la victoria ante el Montreal por (0-1). El centrocampista, de 34 años, afirmó: "Tenía muy claro que, si jugaba en algún equipo de la liga estadounidense, sería el Inter Miami".

Casemiro reconoció, además, que habló con varios jugadores antes de su traspaso a la liga estadounidense, entre ellos su compatriota Kaká, quien disputó tres temporadas con el Orlando City.

Casemiro ayudará al conjunto de Florida a solventar los problemas defensivos que arrastra durante los últimos años, y que solo una potencia ofensiva liderada por Messi ha logrado compensar.

Además, la marcha de Sergio Busquets al final de la temporada pasada acentuó esta fragilidad durante la campaña actual.

El Inter Miami es el vigente campeón de la Leagues Cup y ocupa actualmente el segundo puesto de la Conferencia Este con 37 puntos, a dos puntos del Nashville. El equipo, asimismo, iniciará su andadura en la Leagues Cup el próximo miércoles, torneo cuyo título conquistó en el año 2023.