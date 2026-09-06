Michael Carrick, entrenador del Manchester United, aseguró que su equipo tiene capacidad para competir con los grandes de la Premier League esta temporada, pese a que el club gastó menos dinero que sus rivales en el mercado de fichajes.

El Manchester United incorporó a tres jugadores en el centro del campo durante el mercado de fichajes veraniego, por un coste que rondó los 150 millones de libras esterlinas.

Los clubes de Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool y Tottenham gastaron sumas mayores en los traspasos, pero Carrick considera que su equipo es capaz, pese a esa diferencia, de estar a la altura de los seis grandes tradicionales dentro del campo.

Carrick declaró, en unas palabras recogidas por la cadena "ESPN", antes del enfrentamiento del Manchester United ante el Everton el domingo: "Sin duda siento que somos capaces de competir".

Y añadió: "Creo que el reto consiste únicamente en alcanzar las dinámicas adecuadas, lograr el equilibrio correcto, formar el grupo apropiado y aprovechar a los mejores jugadores del grupo para potenciar al resto de los integrantes del equipo".

Prosiguió: "Entiendo que la cantidad de dinero, al final, puede ser algo importante. Pero no tiene por qué ser siempre la solución, aunque pueda serlo".

Carrick afirmó estar "bastante contento" con la plantilla de su equipo tras el cierre del mercado de fichajes el martes.

Explicó que el Manchester United "sacó el máximo partido" a los recursos de los que disponía para fichar a André Santos, Youri Tielemans y Carlos Baleba, y señaló que ganar los partidos depende de factores que van más allá del coste de armar la plantilla.

El entrenador del Manchester United añadió: "El dinero es una cosa, lo que haces con él es otra, y cómo lo aprovechas al máximo es otra distinta".

Prosiguió: "Se trata de lo que ocurre dentro del campo al final, y nosotros seguimos aportando lo que podemos, dando lo mejor de nosotros, como ya sabéis, y continuamos intentando conseguir la victoria".

El Manchester United destinó la mayor parte de su presupuesto de fichajes en 2025 a la contratación de tres delanteros, mientras que el centro del campo fue objeto de una reestructuración este verano, en medio de especulaciones que apuntan a que el foco en 2027 estará en reforzar la línea defensiva.

Carrick evitó desvelar los planes del club en el mercado de fichajes, pero aseguró que existe una "idea clara" sobre el aspecto que tendrá la plantilla del equipo en el futuro.

Y agregó: "Creo que hay un proceso de evolución cuyo objetivo es mejorar las cosas en todo momento, junto con cómo transcurre la temporada, el nivel de rendimiento, las lesiones, quién ofrece buenas actuaciones y qué aspecto tiene el futuro".

Continuó: "Es evidente que hay muchos factores que intervienen en ello, y nosotros intentamos mejorar paso a paso".

Concluyó: "Veremos cómo transcurre la temporada y qué es lo que necesitamos desarrollar, pero está claro que tenemos una idea clara de cómo queremos ser después de este verano, y luego un poco más adelante a largo plazo".



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