El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, reconoció que su equipo no ha ofrecido el nivel exigido durante el último periodo, subrayando su insatisfacción con el rendimiento y los resultados.

Carrick afirmó, durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Bournemouth, programado para el próximo domingo dentro de la octava jornada de la Premier League: «Hoy voy a empezar con algunos temas de los que quiero hablar. No hemos atravesado un buen momento últimamente, y creo que eso es totalmente evidente, así que acepto por completo lo que estamos viviendo en este momento».

Y añadió: «Vivimos cinco meses de un éxito relativo, un periodo en el que estaba contento con muchas de las cosas que veía, así como con lo que ofrecíamos como equipo. Pero no hemos dado el nivel exigido en el último periodo, y hemos atravesado una etapa en la que sentimos una gran insatisfacción».

Prosiguió: «La noche del miércoles fue mala, por muchos motivos, y nos dolió mucho. Sin duda me afectó ver al equipo jugar de esa manera, y ver cómo se desarrolló el partido. Y como dije tras el encuentro, lo que ocurrió fue completamente inaceptable».

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Continuó: «Los aficionados son una parte fundamental de este club, dedican tiempo y esfuerzo y gastan dinero para apoyar al equipo, y por eso fue difícil que el miércoles sintieran lo que todos sentimos».

Sobre su responsabilidad con el equipo, el entrenador del Manchester United dijo: «Mi responsabilidad es preparar a un equipo que salte al campo y represente a este club y a su afición, y les haga sentir orgullo, a través de la identidad con la que nos mostramos. Nos hemos alejado de eso últimamente en algunos partidos, y soy plenamente consciente de este problema y, desde luego, estoy trabajando para solucionarlo».

Agregó: «Creo que es importante que todos seamos conscientes de ello, y yo desde luego lo soy. Nuestra afición tiene una importancia máxima para mí y para este club».

Y continuó: «Necesitamos recuperar las sensaciones que vivieron nuestros aficionados durante los cinco primeros meses del año, recuperar esa conexión entre nosotros, y lo que mostrábamos de dinamismo e intensidad en el juego, de disfrute y de pasión. Necesitamos volver a ese nivel, y creo firmemente que lo lograremos».

Carrick se negó a responder a una pregunta sobre si había pensado en retirar el brazalete de capitán a Bruno Fernandes (tras las recientes declaraciones del jugador portugués), limitándose a asegurar que siempre velará por tomar las decisiones que beneficien al club.

También se negó a revelar si había hablado con Fernandes al respecto, o lo que ambos trataron en alguna conversación privada.

Carrick habló de los cimientos sobre los que se asienta el Manchester United y de sus valores históricos, diciendo: «Los cimientos y los valores de este club se han ido afianzando a lo largo de muchos años. Entiendo cada uno de esos valores y soy plenamente consciente de su importancia. Se trata de humildad, de trabajo duro y de sentir un orgullo verdadero al comprometerse con esos valores».

Continuó: «Este club posee una gran capacidad de resistencia, y lo ha demostrado a lo largo de un periodo muy extenso. Ya sea levantándose tras las adversidades, logrando remontadas en los partidos, marcando goles en los últimos instantes o manteniendo el éxito, la capacidad de resistencia está profundamente arraigada en este club».

Sobre su convencimiento de que el Manchester United es más grande que cualquier individuo, él incluido y los jugadores, Carrick dijo: «Soy consciente de que hay ciertas figuras que han contribuido a forjar la historia de este club, y a algunas de ellas las conozco de cerca. El Manchester United siempre ha sido más grande que cualquier individuo, y lo seguirá siendo para siempre».

Y prosiguió: «El club es más grande que yo y que cualquier jugador, y siempre ha sido así. Y tengo la suerte de conocer a algunos jugadores, y haber jugado junto a varios de ellos. Ryan Giggs es uno de los más grandes jugadores que han vestido la camiseta de este club, y quizá estuvo entre los mejores de todos los tiempos, pero el asunto nunca tuvo que ver con Giggs, sino con el Manchester United».

Aclaró: «Wayne Rooney es el máximo goleador histórico de este club, y lo más destacado de él era jugar por el equipo, sacrificarse por él y hacer todo lo que beneficiara al Manchester United».

Señaló: «Sir Alex Ferguson es el mejor entrenador de la historia, y el más grande desde mi punto de vista. Y cuando trabajé bajo su dirección, la principal prioridad para él era el Manchester United».

Añadió: «Si nos remontamos a Sir Matt Busby y a Sir Bobby Charlton, encontraremos que la capacidad de resistencia que mostraron, y la manera en que reconstruyeron este club, fueron dos cosas que superaban lo imaginable».

Concluyó: «Todo ello se sustentó, de nuevo, en la humildad, en la sencillez y en el trabajo duro. No podemos perder nunca esos valores, y no permitiré que renunciemos a ellos. Eso me da un gran impulso para trabajar por devolver al club a ese nivel».



