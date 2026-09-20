Michael Carrick, entrenador del Manchester United, subrayó la necesidad de no permitir que la polémica arbitral que acompañó la derrota de su equipo ante el Manchester City en el derbi de la semana pasada afecte al resto de la temporada, señalando que la disculpa de los responsables por el error no significa gran cosa.

Howard Webb, presidente del comité de árbitros de la asociación de árbitros profesionales, expresó esta semana su profunda decepción por la validación del gol de Erling Haaland, pese a los intentos de Enzo Fernández de jugar el balón desde una posición de fuera de juego, en una jugada que decidió el partido a favor del Manchester City por 1-0, a pesar de la expulsión de Phil Foden en el minuto 23.

La situación del Manchester United no mejoró a lo largo de la semana, después de que dilapidara una ventaja de dos goles y perdiera en su estadio ante el Brighton por 3-2 la noche del miércoles, despidiéndose de la Copa de la Liga inglesa en la primera ronda, con lo que Carrick encajó su segunda derrota consecutiva en casa por primera vez desde que asumió el cargo el pasado mes de enero.

Las críticas y los análisis mediáticos que siguieron a ambos partidos recordaron, aunque Carrick no lo necesitaba, la rapidez con que se agravan las crisis y cambian los relatos en Old Trafford, pero el técnico se centra actualmente en superar lo sucedido y concentrarse en el duelo ante el Fulham, previsto para el domingo fuera de casa.

Carrick, comentando el error arbitral, en declaraciones destacadas por la cadena ESPN, afirmó: "Puede tener un impacto en un momento determinado, y puede ser un impacto grande, pero no podemos permitir que afecte al resto de la temporada, ya que depende de nosotros volver a la senda de las victorias lo antes posible".

Carrick aseguró que mantiene su confianza en los árbitros, pero añadió: "La disculpa no significa gran cosa. Puedo valorar y respetar que reconozcan el error y levanten las manos diciendo: nos equivocamos en esta decisión. Creo que este tipo de cosas ocurren, sin duda".

Y continuó: "Pero tenemos que seguir adelante y lidiar con lo que se nos pone por delante, y quizás obtengamos una o dos decisiones a nuestro favor más adelante, dentro del equilibrio, los porcentajes o la ley de los promedios, o lo que sea".

Agregó: "Pero aquella fue una decisión demasiado importante y difícil de aceptar, y tuvo un impacto enorme en el partido, y por eso resultó especialmente difícil".

La polémica en torno al gol de Haaland atrajo la atención de la afición al margen del fracaso del Manchester United en penetrar la defensa del Manchester City, que jugó con diez futbolistas desde la mitad de la primera parte.

Y a pesar de que Kobbie Mainoo y Marcus Rashford remataron dos balones que se estrellaron en el poste, y de que Gianluigi Donnarumma detuvo un intento decisivo de Bryan Mbeumo en el tiempo añadido, el Manchester United sufrió para generar ocasiones pese a su superioridad numérica.

Tras dilapidar una ventaja de dos goles y perder en su estadio ante el Brighton por primera vez en 50 años, en el mismo mes en que empató en dos ocasiones después de adelantarse ante el Everton por 2-2, Carrick afrontó preguntas sobre la falta de instinto ganador en su equipo, un rasgo que caracterizó a generaciones anteriores del Manchester United.

Prosiguió: "Creo que se trata de lo que ha ocurrido durante la última semana más o menos, y de algunos aspectos que aparecieron en los partidos, pero no significa que de repente haya un problema grande y enorme, y ese es el equilibrio que me corresponde evaluar".

Concluyó: "Es muy fácil, solo porque estas cosas hayan ocurrido recientemente, pensar de repente que es un problema que persiste desde hace mucho tiempo, y eso forma parte de nuestra comprensión como equipo de lo que puede ocurrir en el fútbol durante algunos partidos, y de lo que necesitamos corregir en la próxima etapa".



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