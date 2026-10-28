Trent Alexander-Arnold no ha cumplido las expectativas que se tenían sobre él desde que se incorporó al Real Madrid en el verano de 2025 procedente del Liverpool, tras una larga trayectoria en Anfield, ya que el lateral inglés atraviesa el periodo más difícil de su carrera.

Las cifras reflejan la magnitud del sufrimiento del internacional inglés para asentarse en el conjunto blanco bajo la dirección de José Mourinho, pues solo ha sido titular en cuatro partidos esta temporada y ha retrocedido hasta convertirse en la tercera opción en el lateral derecho, por detrás de Fede Valverde y Denzel Dumfries.

El Clásico de la temporada pasada fue un claro ejemplo de su relegación: en la victoria del Real Madrid por 2-1 ante el Barcelona, Arnold solo participó en el tiempo de descuento, en una aparición simbólica que refleja su nivel actual y su situación dentro del equipo.

Carragher: lo recuperaría de inmediato

Esta situación llegó a oídos de la leyenda del Liverpool Jamie Carragher, que no dudó en cuestionar su decisión de abandonar a los reds.

En el pódcast «The Overlap», el exdefensa del Liverpool dijo con franqueza: «Lo recuperaría. Creo que cometió un gravísimo error al marcharse. Juegan con un centrocampista en la posición de lateral derecho, incluso en el Clásico, Denzel Dumfries entra como suplente. Así que cuando eres la tercera opción en un club, está claro que quieren que busques una salida».

Y añadió Carragher: «Creo que cometió un gravísimo error», aclarando que cualquier posible regreso debería satisfacer las necesidades deportivas del Liverpool.

El Liverpool echa en falta su creatividad

Más allá de su situación actual en Madrid, Carragher puso el foco en el gran vacío que dejó Arnold en Anfield.

Explicó que el lateral era un elemento decisivo en la construcción de los ataques del Liverpool gracias a su capacidad para dar pases largos y crear ocasiones desde la banda, afirmando: «Ronnie era fantástico, pero tenemos un problema para construir el juego desde atrás con nuestros laterales. Sin duda hemos echado en falta su creatividad».



