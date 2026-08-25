Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, hizo reír a los espectadores tras burlarse de Gary Neville, exestrella del Manchester United.

La veterana pareja de la cadena "Sky Sports" regresó a las pantallas en el primer programa de "Monday Night Football" de esta temporada.

Sin embargo, uno de los principales puntos de debate terminó con Carragher burlándose de la ropa de sus compañeros.

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Carragher, de 48 años, dijo, según el diario "The Sun": "¿Puedo añadir uno más para verlo?".

Luego la leyenda del Liverpool se giró hacia Neville, señaló su pantalón y dijo: "¿Vas a volver a ponerte ese pantalón?".

Esta broma hizo reír a Neville antes de que explicara que había elegido un pantalón ancho.

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Carragher dijo en tono de broma: "Se parece a Frank Worthington (exjugador)".

Entonces la leyenda del Manchester United respondió: "Veréis cómo Carragher empezará a ponerse estos zapatos dentro de dos o tres años. Se pondrá al día".

Después, el hombre de 51 años se puso de pie para mostrar su pantalón y añadió: "Fui de compras el sábado en Londres. Este hombre es quien coordinó mi ropa. Os diré mi opinión: es realmente estupenda. Me encanta".

Y Carragher lanzó una última crítica mordaz a Neville al decir: "¿Qué son esos zapatos? ¿Son zapatos de polo?".

Para desgracia de Neville, parece que los aficionados en sus casas también coincidían con el punto de vista de Carragher.

A través de las redes sociales, uno de ellos dijo: "Gary Neville... esos pantalones", y otro comentó: "Pero yo no soy fan del pantalón de Neville".

Un tercero añadió: "Acabo de fijarme en el pantalón de Gary Neville en el partido de fútbol americano, y ahora no puedo concentrarme en nada más".







