Carragher advierte al Liverpool: este es el peor mercado en la historia de la Premier League

Jamie Carragher advirtió de que el verano del Liverpool en 2025 podría convertirse, según sus propias palabras, en el peor mercado de fichajes en la historia de la Premier League, después de que el club gastara cerca de 450 millones de libras esterlinas en fichar a 7 jugadores, sin que la mayoría de ellos ofreciera el rendimiento esperado.

Tras la conquista del título de liga por parte del Liverpool en la primera temporada de Arne Slot, el club gastó un total de 450 millones de libras esterlinas en 7 jugadores, entre ellos 125 millones de libras esterlinas por el fichaje de Alexander Isak, además de la operación de Florian Wirtz, cuyo valor podría alcanzar los 116 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, a excepción de Hugo Ekitiké, todos los nuevos fichajes de Anfield tuvieron dificultades para dejar una huella significativa durante su primera temporada, en un momento en el que el Liverpool descendió hasta la quinta posición y Slot fue destituido de su cargo.

Tras las dificultades de jugadores como Isak y Wirtz para dejar una marca clara durante el empate 2-2 del Liverpool frente al Newcastle el domingo, Carragher dirigió duras críticas a las operaciones del club durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Carragher afirmó, en declaraciones destacadas por la cadena «ESPN»: «Es el primer partido de la temporada, pero mi temor es que el mercado de fichajes de hace 12 meses pueda hacer que el Liverpool se retrase un año o dos para arreglar la situación».

Y añadió: «Sí, es un solo partido bajo la dirección de Andoni Iraola, pero estamos hablando de 12 meses de rendimiento por debajo del nivel por parte de todos estos jugadores, a excepción de Ekitiké».

Y continuó: «Si esta situación no cambia durante los próximos dos o tres meses bajo la dirección de Iraola, y si el nivel de estos jugadores no mejora, creo que consideraremos ese periodo como, probablemente, el peor mercado de fichajes que hemos visto en la historia de la Premier League, cuando tengamos en cuenta el valor de las operaciones que se cerraron para incorporar a estos jugadores y lo que ello supondrá para el Liverpool».

Tras la salida de 4 jugadores titulares con experiencia este verano, Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konaté y Curtis Jones, la alineación del equipo de Iraola frente al Newcastle el domingo incluyó a 4 jugadores procedentes de los fichajes del pasado verano: Isak, Wirtz, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez.

Carragher prosiguió: «La idea de fichar a estos jugadores no se limitaba a que llegaran y fueran buenos jugadores, sino que el objetivo era construir algo parecido a una pequeña dinastía para el Liverpool».

Y añadió: «No debemos olvidar que el Liverpool ganó la liga hace dos años. Se suponía que estos jugadores harían lo que hizo el Manchester City durante los últimos años, o lo que hizo el Manchester United en el pasado, cuando un equipo va y gana el título de liga dos o tres veces en 5 años».

Wirtz, en particular, recibió las críticas del exdefensa del Liverpool, quien afirmó: «Esa idea que dice que los jugadores necesitan un año para adaptarse a la Premier League creo que es, hasta cierto punto, un simple mito. No creo que haya muchos ejemplos en los que eso ocurra».

Y agregó: «No creo que estemos viendo un descenso enorme en el rendimiento. Creo que lo que hemos visto de él durante un año es, probablemente, su nivel real, y es un futbolista elegante y ordenado».

Y concluyó: «No es un jugador que se supone deba valer 110 millones de libras esterlinas, sino alguien que quizá debería valer 50 o 60 millones de libras esterlinas, algo así. Un jugador elegante y ordenado, y con un gran toque. No estoy seguro de qué espera la gente de él».



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