Carevic: "Rescato el carácter del equipo"

El técnico de Alajuelense no quedó conforme con la actuación de sus dirigidos en el empate 2-2 ante Santos, aunque valoró la remontada sobre el final.

Liga Deportiva Alajuelense igualó 2-2 ante Santos en la octava jornada del Torneo Apertura. Andrés Carevic, entrenador del equipo manudo, no quedó conforme con la actuación de sus dirigidos, pero resaltó el carácter que les permitió remontar el 0-2.

“No tuvimos un buen partido, pero rescato el carácter del equipo al revertir un 0-2 en tan poco tiempo, Santos planteó un buen bloque defensivo y las pocas opciones que tuvieron las concretaron. No podemos tener tantos altos y bajos en los partidos. Es un punto nuestro a seguir trabajando para poder mantener la regularidad”, declaró el técnico después del partido.

Carevic presenta una alineación diferente en cada partido. Consultado sobre la posibilidad de tener una formación titular que se repita, el DT indicó: “Eso no lo puedo responder, a cómo podemos repetir la alineación puede ser que no, nosotros vemos quien está mejor y que es lo mejor para el equipo en la semana, seguramente algún partido repetiremos, no lo sé, eso no te lo puedo asegurar”.

Y concluyó: “Siempre con el cuerpo técnico tomamos la decisión de que es lo mejor para el plantel, es fútbol, a veces las cosas salen y en otras no salen”.