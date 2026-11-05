Al Napoli no le están saliendo bien las cosas esta temporada. El equipo italiano cayó el miércoles sin apenas opciones por 4-1 ante el FC Porto en la Champions League y, ya durante el partido, volvió a quedar claro que algo no funciona en el equipo. Fabrizio Romano espera que la directiva intervenga en enero.

El Napoli ocupa una decepcionante octava posición en la Serie A y solo ha sumado tres puntos en cuatro partidos de la Champions League. En Porto, ante el FC Porto, varios jugadores del Napoli se mostraron visiblemente frustrados entre sí.

En el tramo final del partido, Kevin De Bruyne y Lorenzo Lucca, exjugador del Ajax, tuvieron un encontronazo. Tras un ataque fallido, De Bruyne expresó su descontento al delantero, que reaccionó como si le hubiera picado una víbora. «¿Por qué hablas? ¡Lárgate!»

«El Napoli es un polvorín a punto de estallar», analiza La Gazzetta dello Sport. «El enfrentamiento entre Lucca y De Bruyne, incluidos los insultos del delantero al belga, es una instantánea reveladora».

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«En el vestuario de los Azzurri hay, como en cualquier club, dos grupos. Está el grupo de los italianos y el de los extranjeros. Di Lorenzo, Politano y Spinazzola son amigos y también pasan tiempo juntos fuera del campo. Eso puede ser una ventaja a la hora de afrontar situaciones delicadas, pero también una desventaja si se altera el equilibrio interno».

Matteo Politano también acabó muy frustrado el miércoles y lanzó una crítica a sus compañeros extranjeros. «Estoy furioso. Pedimos disculpas a los aficionados. Hay que hablar con hechos, debemos guardar silencio y trabajar. Después del 2-1 nos hemos venido abajo. Todos tienen que hacer examen de conciencia. Yo doy la cara: me gustaría que otros también lo hicieran. No solo nosotros, los italianos».

Romano está seguro de que la directiva intervendrá. «Al Napoli le queda un sabor amargo. En primer lugar, por esa discusión sobre el campo, ese desacuerdo, esa disputa entre Lorenzo Lucca y Kevin De Bruyne: imágenes que, desde luego, no fueron agradables de ver».

«Hay un vídeo en el que Lucca le dice varias veces en inglés a De Bruyne: “¿Por qué hablas?”, antes de insultarlo. Y eso, precisamente, en un momento extremadamente difícil para el equipo. Por otra parte, no es la primera vez que surge la impaciencia entre Lucca y De Bruyne».

«Ya ha habido incidentes similares en el pasado, quizá con menos atención mediática, pero es una lástima ver que estallen precisamente ahora. Ver cómo se deterioran las relaciones entre ellos en tiempos difíciles es una imagen reveladora de un Napoli que no puede permitirse este tipo de distracciones o tensiones».

«En primer lugar, porque el mercado de fichajes de enero será especialmente complicado para el Napoli. El club ya ha decidido intervenir y hacer cambios; tensiones como la que existe entre Lucca y De Bruyne también tendrán inevitablemente consecuencias para las estrategias del club. Por eso, no sería una sorpresa que de estos enfrentamientos surgieran decisiones importantes, incluida la salida de algunos jugadores ya en enero», concluye Romano.