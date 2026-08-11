Cansado de esperar al Barcelona: Vlahovic elige su nuevo club

Parece que la paciencia del delantero serbio Dusan Vlahovic para esperar la postura del Barcelona se ha agotado, después de que el jugador estuviera durante mucho tiempo aguardando la oportunidad de fichar por el club catalán durante el actual mercado de fichajes de verano.

Vlahovic había dado prioridad al Barcelona en sus movimientos, a pesar de contar con una tentadora oferta del Besiktas turco. Sin embargo, la postura del club español de no considerar al jugador como una prioridad lo situó ante una decisión determinante sobre su futuro.

Según lo publicado por el portal turco "Haberler", citando al diario italiano Corriere dello Sport, el Besiktas ha alcanzado un acuerdo con Vlahovic por un contrato de 3 años, tras intensas negociaciones durante las últimas horas.

El informe aclaró que el club turco concederá al delantero serbio un salario anual de 8 millones de euros, con la posibilidad de que el total de lo que perciba llegue a 10 millones de euros anuales tras añadir los incentivos y las primas.

Este avance llega después de que Vlahovic hubiera pedido un plazo para reflexionar sobre la oferta del Besiktas, que incluía más de 5 millones de euros como prima de fichaje, además de un salario anual de 8 millones de euros netos, en medio de su deseo de esperar la postura del Barcelona.

Los representantes del jugador habían ofrecido sus servicios al Barcelona al inicio del mercado de fichajes, pero la dirección del club catalán dejó claro que el delantero serbio no era una prioridad para ella, especialmente ante sus elevadas exigencias económicas, que incluían una prima de fichaje de 10 millones de euros y un salario anual neto de 8 millones de euros.

Con la persistente ausencia de un movimiento determinante por parte del Barcelona, parece que Vlahovic finalmente ha tomado su decisión, y se ha acercado a vestir la camiseta del Besiktas, en un paso que podría poner fin a la espera del jugador por su sueño español.

Se espera que el Besiktas trabaje en completar los trámites finales de la operación, tras haber alcanzado un acuerdo con el delantero serbio, que quedó libre para fichar después de la finalización de su contrato con la Juventus.

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