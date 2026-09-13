Santi Cañizares, exguardameta del Real Madrid, criticó lo que consideró una escasa implicación de los delanteros del conjunto blanco en las labores defensivas, tras la victoria de ayer sábado sobre el Rayo Vallecano (4-1) en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la quinta jornada de LaLiga.

Cañizares no dudó en criticar el rendimiento del conjunto merengue durante su análisis del partido en la Cadena COPE, al afirmar: "El Madrid tiene una virtud, la mejor virtud que puede tener un equipo, que es la efectividad, no hay duda de ello", advirtiendo de que "el equipo, si quiere ser el mejor de Europa, tiene que dominar más de una faceta".

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Cañizares se refirió en particular a la escasa implicación de los delanteros del Real Madrid en defensa, al señalar: "Cuando no tienen el balón, lo que hacen los delanteros es dantesco. Se contagian unos a otros, uno mira al otro, y el otro mira al otro, y dice: ah, yo, si este no se mueve, yo tampoco me muevo".

Y continuó: "El equipo se parte, los centrocampistas se ven obligados a retrasarse y a pegarse a la defensa, y cualquier equipo genera ocasiones al Real Madrid".

El exguardameta merengue insistió en que esto representa un problema competitivo para el equipo, y explicó: "Esto no es competitivo, y hay que solucionarlo. Si no lo haces durante todo el año, el día en que toque hacerlo puede que no lo hagas del todo bien".

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