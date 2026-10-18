El canal de Real Madrid dirigió acusaciones contra Joan Laporta, presidente del Barcelona, después de que este anunciara su apoyo a Javier Tebas, presidente de LaLiga, en su actual pugna contra el Real Madrid.

Laporta había declarado recientemente: "Quiero subrayar que somos afortunados de contar con Javier Tebas como presidente de LaLiga, porque tiene la experiencia necesaria para manejar este tipo de asuntos y también el buen criterio imprescindible para hacer frente a los ataques que el Real Madrid lanza contra la patronal. Parece que quieren destruirlo todo, quieren destruir LaLiga y el Comité Técnico de Árbitros. Tampoco están satisfechos con la Federación Española, no les gusta nada".

Y añadió: "Afortunadamente, el presidente de LaLiga es consciente de la realidad de lo que está ocurriendo, además ha librado muchas batallas y ha adquirido una gran experiencia, lo que le permite hacer frente a estos ataques que no son propios de un club miembro de LaLiga, ya que el Real Madrid adopta una postura o un enfoque basado en atacar de forma continua todo lo que se hace".

El canal del Real Madrid respondió al apoyo de Laporta a Tebas, señalando: "Existe una sensibilidad especial en Alemania hacia la cuestión del nazismo, y desde allí también reclaman la dimisión de Javier Tebas, al considerar que su permanencia en el cargo supone una ofensa a las víctimas. Está completamente claro que Joan Laporta está enormemente satisfecho con la continuidad de Tebas como presidente de LaLiga. Y resulta sorprendente que el Barcelona sea el único club que lo respalda".

Y agregó: "Tebas sigue aferrado a su cargo y se niega a dimitir. El presidente de LaLiga permitió al Barcelona recurrir a las palancas económicas y a todo tipo de artimañas para que el club pudiera inscribir a sus jugadores, y además hizo la vista gorda ante el incumplimiento de las normas y los reglamentos con el fin de permitir al equipo inscribir a sus futbolistas y competir".

Y concluyó: "Tebas no muestra ninguna prisa en abordar el caso Negreira. Le ha prestado muchos servicios al Barcelona, en una lista interminable, y es el mayor aliado del club en su empeño por enterrar el caso Negreira".



