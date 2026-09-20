Se intensificó la polémica en torno a la actuación de Ortiz Arias, árbitro del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético, después de que el canal del Real Madrid dirigiera duras críticas a sus decisiones durante el partido, al considerar que las entradas de Cuti Romero sobre Jude Bellingham, y de Kang In Lee sobre Federico Valverde, merecían sanciones más severas.

El canal consideró que la entrada de Romero sobre Bellingham exigía una tarjeta roja directa, antes de criticar que Ortiz Arias se limitara a mostrar la tarjeta amarilla, y dijo tras ver la repetición: «Qué vergüenza. Qué bochorno. ¿Tarjeta amarilla para Romero?».

Las críticas del canal no se detuvieron en este incidente, ya que volvió sobre la entrada de Kang In Lee a Valverde, al considerar que el jugador del Atlético también merecía la expulsión, lo que la llevó a afirmar que el equipo debería haber terminado el partido con 9 jugadores, en referencia a los dos incidentes objeto de polémica.

Las críticas del canal se intensificaron tras la expulsión de Huijsen después de la revisión del videoarbitraje, al considerar que la decisión hizo que el Real Madrid disputara el partido en condiciones más difíciles, y dijo: «Este asunto se puede discutir, pero el Atlético debería haber jugado con 9 jugadores. Un equipo que se suponía que debía jugar con 10 jugadores ahora juega con un jugador de más. Es muy difícil competir de esta manera».

El canal añadió, en su crítica a lo que consideró una diferencia en la aplicación de las reglas: «Es una aplicación arbitraria de las reglas. Ahora las aplican, mientras que antes se abstenían de hacerlo por cobardía. Es un fraude contra la competición».

El canal relacionó las decisiones de Ortiz Arias en el derbi con hechos arbitrales anteriores, reiterando sus críticas al árbitro y al sistema arbitral español, tras haber objetado antes del partido su designación para dirigir el encuentro, basándose en interacciones amistosas que, según dijo, mantuvo con los jugadores del Barcelona tras el partido del equipo catalán ante el Athletic de Bilbao, además de la no sanción de algunos incidentes durante el choque.

Por su parte, Mourinho habló sobre la designación de Ortiz Arias durante la rueda de prensa previa al partido, y dijo: «No me gusta hablar de los árbitros antes de los partidos», pero mostró su extrañeza por conocer el nombre del árbitro del derbi una semana antes de la fecha del encuentro, señalando que eso no ocurre de la misma manera en otros partidos.