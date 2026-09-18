Qué tiempos aquellos, hace 25 años. Entonces, en 2001, el Michael Owen de 21 años ganó el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso e importante del fútbol mundial. El delantero había ganado antes con el Liverpool la Copa de la UEFA, la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa, y en el camino marcó 24 goles.

«No sabía en absoluto qué era eso. En aquel entonces ni siquiera era un tema en la prensa», reveló Owen el año pasado. Supo de su éxito por teléfono de boca del entonces entrenador de los Reds. «Cuando Gerard Houllier me llamó y me dijo que había ganado el Balón de Oro, le pregunté: ¿qué es eso, míster?»

No quiero afirmar de manera tajante que sean esos tiempos los que deseo de vuelta. Aunque nunca me ha entusiasmado demasiado el Balón de Oro, por supuesto es completamente normal que su importancia haya aumentado de forma perceptible en los últimos años tanto entre los jugadores como en la percepción pública.

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Lamine Yamal y Kylian Mbappe ante el Balón de Oro: cuestionable autobombo

Lo que, en cambio, me parece tremendamente bochornoso, inapropiado y arrogante es el cuestionable autobombo de los posibles ganadores entre los 30 nominados. Todo ello, además, apoyado por auténticas campañas de sus clubes, que no dejan pasar ninguna oportunidad para poner a su jugador por las nubes o incluso expresar claramente que lo merece más que la competencia.

«¿Por qué no íbamos a apoyarlo?», preguntó recientemente el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en relación con su pupilo Lamine Yamal, uno de los favoritos para ganar en la gala de este año, el 26 de octubre en Londres. Mi respuesta: porque eso no tiene nada que ver con la humildad ni con la función ejemplar. Porque, como siempre subrayan innumerables entrenadores en todo el mundo, la verdad está en el campo y no hacen falta declaraciones tan fáciles de ver venir para poner al propio jugador por encima de otros. Y porque, sencillamente, cae mal.

Es completamente ridículo que, como hizo recientemente Yamal, de 18 años, se siente y afirme: «Para ser sincero: creo que este año merezco este premio, por lo que he ganado». Es completamente soberbio cómo Kylian Mbappe, del Real Madrid, se define como el «elegido» y opina que «ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada». Imaginen por un momento que en el fútbol base alguien hablara así de sí mismo dentro de un deporte de equipo.

Balón de Oro: los diez últimos ganadores

Año Ganador 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 no se concedió 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Campañas antes de la entrega del Balón de Oro: Jose Mourinho se deja en evidencia

Desde luego, estas campañas dirigidas en la antesala del premio hace tiempo que no son ninguna novedad. Este año quizá han sumado algo más de egoísmo exhibido en un deporte en el que, con razón, siempre se subraya la importancia del colectivo. Pero ya en 2013, por ejemplo, el Real reunió a un grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas y Sergio Ramos para hacer muchísima publicidad a Cristiano Ronaldo en la carrera con Lionel Messi y Franck Ribery; y lamentablemente, en mi opinión, también con éxito.

Hace dos años, los blancos incluso provocaron un escándalo cuando cancelaron sin más el viaje a París y boicotearon la gala. Antes se había filtrado que ganaría Rodri y no Vinicius Junior. En lugar de eso, difundieron el siguiente comunicado: «Si los criterios para la entrega del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deberían proclamar ganador a Carvajal. Como no fue así, es evidente que el Balón de Oro y la UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta».

Y más recientemente, nada menos que el actual técnico del Real, Jose Mourinho, ha dejado al descubierto toda la locura política que hay detrás del Balón de Oro y se ha dejado en evidencia a sí mismo. En 2012, el portugués todavía afirmaba: «¿Cómo se puede ganar el Balón de Oro sin conquistar títulos, sin ganar nada importante? No me vengáis con el Mundial de Clubes o la Supercopa, eso son minucias. Habladme de los grandes títulos». Hace pocas semanas dijo entonces: «No se puede dar el Balón de Oro a un jugador solo porque haya ganado la Champions League o el Mundial. Los mejores jugadores del mundo son dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son y dónde están. Sabemos quién ha escrito historia individualmente este verano».

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Balón de Oro: la necesidad de destacar y la soberbia no deberían ser recompensadas

Por supuesto, Mbappe tiene «argumentos para ganar el Balón de Oro», como dijo. Por supuesto, para jugadores tan extraordinarios puede y quizá incluso debe ser un objetivo individual perseguir este trofeo. Pero jamás podrían ganarlo sin sus compañeros de equipo, aunque algunos de ellos puedan tener menos talento que ellos mismos.

La evidente fanfarronería, la necesidad de destacar y la soberbia de profesionales engreídos y de clubes que también contribuyen con ese tipo de actitud a que el fútbol moderno se aleje cada vez más de la base no deberían ser recompensadas.

Antes de escribir la última frase aquí, quiero subrayar una vez más lo siguiente: no podría importarme menos quién gane el Balón de Oro en 2026. Sin embargo, el hecho de que Harry Kane, uno de los grandes aspirantes al triunfo, supuestamente decidiera conscientemente no hacer campaña a su favor en la antesala del premio me hace desear que sea precisamente un comportamiento así el que se vea recompensado.

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