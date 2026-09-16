Cambios e incertidumbre: la posible alineación del Barcelona ante el Racing

El Barcelona se prepara para disputar un nuevo compromiso en LaLiga cuando reciba al Racing de Santander esta tarde del miércoles, en medio de las previsiones de que el técnico Hansi Flick introduzca varios cambios en el once titular, a causa de la acumulación de partidos y del deseo del alemán de dar algo de descanso a algunos de sus jugadores.

Según lo indicado por el diario español "Sport", Flick se dispone a realizar cambios en la alineación del Barcelona ante el Racing, con Dani Olmo, Koundé y João Cancelo entre los principales candidatos a regresar al once titular, mientras que algunas otras posiciones siguen en el aire hasta los últimos instantes.

Flick se apoya desde el inicio de la temporada en una política de rotaciones entre sus jugadores, ya que ha realizado al menos tres cambios en cada uno de los cinco últimos partidos de Liga, lo que convierte el duelo ante el Racing en candidato a más modificaciones, especialmente con la cercanía del encuentro ante el Sevilla, previsto para el próximo sábado.

Dani Olmo, candidato a volver

Dani Olmo encabeza la lista de jugadores candidatos a ser titulares ante el Racing, después de haberse sentado en el banquillo en el último duelo frente al Levante, mientras que las opciones de dar descanso a Fermín López parecen elevadas, a la luz de la proximidad del encuentro ante el Sevilla.

Asimismo, la situación de Gavi sigue siendo objeto de seguimiento, después de que hablara con Flick durante el último entrenamiento.

El centrocampista había comenzado la temporada como titular antes de sufrir un golpe en la rodilla que lo apartó durante un tiempo, para después regresar a la lista del equipo y encontrarse ante una fuerte competencia en el centro del campo.

En cuanto a Pedri, sigue siendo uno de los elementos fundamentales en los planes de Flick, aunque el técnico alemán maneja con cautela sus minutos de participación, ya que ha acostumbrado a sustituirlo durante los partidos para darle descanso y no cargarlo con 90 minutos en cada compromiso.

Koundé y Cancelo en la defensa

En la línea defensiva, las opciones de Jules Koundé y João Cancelo parecen firmes de cara a volver al once titular ante el Racing.

Flick trabaja en dar a Koundé más oportunidades de participación con el fin de que recupere su nivel, mientras que Cancelo tiene la oportunidad de volver a aparecer como titular después de haber comenzado el duelo ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa.

En el centro de la defensa, Pau Cubarsí sigue siendo uno de los nombres fijos, mientras que Flick aún no ha decidido la identidad de su acompañante, ante la alternancia de Gerard Martín y Christensen en la participación durante los últimos partidos, en los que cada uno dispuso de 45 minutos frente al Levante.

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Lamine y Raphinha, fuera de la rotación

En la línea ofensiva, no parece que Flick esté pensando en dar descanso a Lamine Yamal y Raphinha, después de que ambos se hayan convertido en elementos fijos en la alineación del Barcelona.

En cuanto a la posición de extremo izquierdo, sigue siendo la más susceptible al cambio, con la disyuntiva vigente entre Karim Adeyemi y Gordon.

Adeyemi comenzó el duelo ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa, mientras que Gordon regresó al once titular ante el Levante.

Por tanto, la alineación del Barcelona ante el Racing podría presentar varios cambios, entre los más destacados el regreso de Dani Olmo, Koundé y Cancelo, con la continuidad de Lamine Yamal y Raphinha entre los elementos fundamentales en los que se apoya Flick.

Con base en estos datos, el once probable del Barcelona ante el Racing, según Sport, quedó de la siguiente manera:

Joan García - Cubarsí - Christensen - Koundé - Pedri - Rodri - Olmo - Gordon - Lamine Yamal - Raphinha.

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