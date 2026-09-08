La lista de nominados al Balón de Oro de 2026 experimentó grandes cambios en comparación con la del año pasado, después de que solo 16 jugadores mantuvieran su presencia entre los candidatos por segundo año consecutivo, mientras que 14 nombres nuevos entraron en la lista.

La revista France Football, en colaboración con la UEFA, anunció este martes una lista de 30 candidatos para ganar el Balón de Oro de este año.

El anuncio de los candidatos al premio más importante del mundo se produjo hoy, mientras que el nombre del ganador se dará a conocer en una gran gala que se celebrará el próximo 26 de octubre en la capital inglesa, Londres, por primera vez en la historia del premio.

La comparación entre ambas listas refleja los cambios que ha vivido el fútbol durante el último año, con el regreso de algunos nombres destacados a la carrera por el premio y la aparición de nuevas caras, además de la salida de varias estrellas que estuvieron presentes en la lista de 2025.

14 caras nuevas

La lista de 2026 vio la entrada de 14 jugadores que no estaban entre los candidatos al premio el año anterior, y la razón se debe al Mundial 2026, que brindó a varios jugadores la oportunidad de brillar y aparecer entre los candidatos al premio individual más importante del fútbol.

Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina y poseedor del récord histórico del premio (8 veces), es el más destacado de quienes aprovecharon su participación en el Mundial para regresar a la lista de candidatos; es más, la Pulga vuelve como aspirante a ganar un nuevo premio, tras liderar a la Albiceleste hasta el partido final y competir con fuerza por el título de máximo goleador.

Asimismo, Rodri, poseedor del premio de 2024, no estaba en la lista de candidatos del año pasado después de que las lesiones lo afectaran durante toda la temporada anterior a la pasada, pero regresó con fuerza este año tras su gran actuación con el Manchester City la temporada pasada, además de su coronación en el Mundial y el título de mejor jugador del torneo, lo que significa que competirá con fuerza por el Balón de Oro por segunda vez.

El Mundial también brindó una oportunidad de oro al mexicano Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiyah, para entrar en la lista de candidatos por primera vez en su carrera.

Los recién incorporados son:

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Sadio Mané

Marquinhos

Lionel Messi

Willian Pacho

Julián Quiñones

Rodri

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

¿Quién abandonó la carrera?

Por el contrario, 14 jugadores estuvieron ausentes de la lista de candidatos de 2026, después de haber formado parte de la del año pasado, por diversos motivos.

El egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool y actualmente del Trabzonspor turco, quedó fuera después de haber terminado la carrera del año pasado en el cuarto puesto, tras un notable descenso de su nivel la temporada pasada.

Pedri, estrella del centro del campo del Barcelona, figura entre los ausentes de la lista de este año a pesar de haber estado presente el año pasado, pese a su contribución a la coronación de la selección española en el Mundial 2026, además de ganar con el Barça el título de la Liga española.

También se ausentó de la lista este año la otra estrella del Barcelona, Raphinha, después de que las lesiones lo golpearan la temporada pasada, junto con su fracaso en lograr un título con la selección brasileña en el Mundial.

De la lista salió igualmente Désiré Doué a pesar de haberse coronado con el título de la Liga de Campeones de Europa con el Paris Saint-Germain la temporada pasada.

Los excluidos son:

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Scott McTominay

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Florian Wirtz

Gigantes que conservaron sus puestos

Por su parte, 16 jugadores lograron aparecer en las listas de candidatos de 2025 y 2026, para continuar su presencia en la carrera por el prestigioso premio individual.

A la cabeza de ellos figura Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain y poseedor del título de la pasada edición, tras liderar a su equipo hacia la coronación en la Liga de Campeones de Europa por segunda temporada consecutiva.

Asimismo, el marroquí Achraf Hakimi, lateral del Saint-Germain, mantuvo su presencia este año; es más, se ha convertido en el único representante árabe, tras la exclusión de Mohamed Salah.

También Kylian Mbappé, máximo goleador del Real Madrid y de la selección francesa, y sus compañeros el inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinicius Junior.

Por su parte, Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, continuó su presencia en la lista, mientras que también fue nominado al premio de mejor jugador joven del mundo.

La lista completa incluye a:

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Declan Rice

Fabián Ruiz

Vinicius Junior

Vitinha

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