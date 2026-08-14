Calma tensa: ¿ha perdido Álvarez la esperanza de fichar por el Barcelona?

Julián Álvarez mantiene la calma como jugador en las filas del Atlético de Madrid, pero no considera cerrada la puerta que conduce a su ansiada salida hacia el Barcelona.

Álvarez se entrena bajo las órdenes de Diego Simeone, después de haber logrado por fin mantener una conversación con el técnico argentino el pasado miércoles.

El diario Mundo Deportivo señaló: "A pesar del ambiente aparentemente normal que reinó en los entrenamientos del Atlético de Madrid, Álvarez no ha renunciado a su plan de fichar por el Barcelona".

El jugador sigue apostando por la estrategia del diálogo y la diplomacia, y no se produjo el estallido que se esperaba a principios de semana, pero no quedó convencido con la respuesta de Simeone a su petición, y tampoco se ha rendido.

El delantero argentino sabe que el Barcelona no lo dejará solo, y sabe también que cerrar el fichaje es algo difícil, sobre todo teniendo en cuenta la reacción del Atlético a su deseo de cambiar de aires tras dos años sin títulos, pero sigue creyendo que es capaz de convencer al Atleti.

Álvarez cree que Simeone es consciente de que no puede permitirse tener a un jugador de esa talla en sus filas sin que esté comprometido con los intereses del equipo.

El tiempo apremia a todos, ya que solo queda un margen mínimo antes del arranque de LaLiga, y el Barcelona se verá obligado a activar el plan alternativo en caso de que no haya negociaciones con el Atlético y el consiguiente traspaso, pero Julián mantiene por el momento la calma.

Se están manteniendo conversaciones tranquilas dentro de las oficinas del club, y el Barcelona espera que conduzcan a que el Atlético de Madrid abra la puerta a las negociaciones con el club catalán o, en caso contrario, a que mantenga su negativa.

En ese caso, Julián Álvarez tendrá que decidir si da un paso más y, hasta el día de hoy, está dispuesto a ello.

A pesar del estado de calma tensa que rodea el día a día de Julián Álvarez, Mundo Deportivo ha sabido que sigue aferrado a su postura y que, por tanto, no piensa disculparse por sus declaraciones para después afrontar la temporada como si nada hubiera ocurrido.

Álvarez sigue queriendo jugar en el Barcelona y, si el Atlético de Madrid mantiene su postura, es consciente de que tendrá que dar un paso más para lograr su objetivo, porque el club catalán no renunciará a él aunque tenga un plan alternativo.

Álvarez corre contra el reloj y, durante los próximos días, el asunto tomará rumbo hacia una resolución en uno de los dos lados. Por el momento, se entrena como el único delantero de Simeone, debido a la lesión de Sørloth.