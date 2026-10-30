¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traducido por

Caída inesperada: Gordon pierde su brillo y enciende las alarmas en el Barcelona

A. Gordon
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Inglaterra
España

¿Dónde se esfumaron sus toques mágicos?

Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes

El Anthony Gordon comenzó la temporada de forma excepcional con el Barcelona y logró ganarse rápidamente la confianza de la afición gracias a sus aportaciones ofensivas, pero su nivel ha experimentado un notable descenso durante los últimos partidos, después de que desaparecieran sus pases decisivos y disminuyera su eficacia de cara a portería, lo que le obliga a recuperar su brillo y a ofrecer un rendimiento acorde con su elevado valor económico.

Según el diario español «As», Gordon recibió un recibimiento excepcional por parte de la afición del Barcelona, tras repartir 5 asistencias en las cuatro primeras jornadas de Liga, aunque ese brillo no duró mucho tiempo.

Durante sus cinco partidos siguientes en la competición, disponiendo de descanso en el encuentro ante el Racing, no dio ninguna asistencia, y su balance goleador tampoco fue mejor, ya que se limitó a marcar un único gol frente al Getafe, pese a que su registro de goles esperados alcanzó los 2,29, según los datos de la web «StatMuse».

La situación no fue muy distinta en la Liga de Campeones, donde marcó un único gol ante el Galatasaray en Estambul, tras el célebre regate de Lamine Yamal, sin añadir ninguna asistencia a su cuenta.

Próximos partidos
BAR

BAR

Primera División

31 oct 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

Primera División

01 nov 2026

RMA

RMA

El descenso de Gordon no se limita únicamente a los números, pues el aspecto más preocupante reside en la desaparición de esos toques que marcaron la diferencia durante su arranque con el equipo.

A pesar de contar con unas cualidades físicas destacadas y de su capacidad para moverse constantemente sin balón y repetir desmarques y esfuerzos, sus decisiones en las situaciones ofensivas no llegan con la calidad esperada.

Esto cobra aún mayor importancia si se tiene en cuenta el valor del fichaje, que ascendió a 70 millones de euros, ya que el club contaba con él, junto a Rodri, como una de sus grandes apuestas en la presente temporada.

Los problemas de Gordon de cara a portería parecían al principio de la temporada un simple tropiezo pasajero, sobre todo porque ofreció buenas actuaciones con la camiseta de la selección de Inglaterra y marcó ante Unai Simón en el estadio de Wembley, además de perforar las porterías de Croacia y la República Checa.

Pero su brillo internacional no se reflejó en su rendimiento con el Barcelona, donde encontró una clara dificultad para traducir sus movimientos en goles, y mostró síntomas de frustración durante el encuentro ante el Sevilla en el estadio Sánchez-Pizjuán, en un momento en el que le faltó la contundencia en numerosas situaciones.

Pese a estas dificultades, las valoraciones de Gordon en los portales especializados siguen siendo buenas, con una media de 6,79 en Liga y 7,09 en la Liga de Campeones, según los datos de la web «StatMuse».

Estas cifras reflejan su capacidad para ofrecer aportaciones variadas y ayudar al equipo en distintas facetas, pero no ocultan el problema más destacado, que reside en el descenso de su influencia ofensiva y en la falta del toque decisivo.

Las presiones sobre Gordon se multiplican cuando se trata de los grandes partidos, en los que se espera que un jugador de su valor marque la diferencia.

Durante los encuentros ante el Real Madrid y el Paris Saint-Germain se mostró activo, se movió bien y dio muestras de peligrosidad, pero volvió a sufrir la indecisión y la falta de contundencia en los últimos metros, un punto que necesita desarrollar para demostrar que merece ser uno de los elementos imprescindibles del equipo.

El valor del fichaje revela la magnitud de la apuesta que el Barcelona depositó en el jugador, tras pagar 70 millones de euros, más otros 10 millones en variables.

Asimismo, su capacidad para ocupar distintas posiciones de la línea de ataque lo convierte en parte del proyecto del club a largo plazo, lo que le exige ofrecer un rendimiento más estable.

Los encuentros ante el Aston Villa, equipo de la ciudad a la que pertenece Gordon, y el Atlético de Madrid durante la próxima semana serán dos citas importantes para que el jugador recupere su eficacia ofensiva y demuestre su capacidad para cumplir las expectativas depositadas en él.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google