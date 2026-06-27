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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Cabo Verde sorprende en el Mundial y avanza a la fase eliminatoria

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup

Cabo Verde avanzó a la fase eliminatoria del Mundial tras un vibrante 0-0 ante Arabia Saudí. El empate le bastó para terminar segundo del grupo, por detrás de España.

Arabia Saudí necesitaba ganar para avanzar, mientras que Cabo Verde dependía del resultado de Uruguay-España.

La tensión se notó sobre todo en la primera parte: ambos equipos evitaron riesgos y el juego se concentró en el centro del campo.

Poco a poco Cabo Verde tomó la iniciativa, pero falló en puntería para aprovechar los errores defensivos saudíes.

Arabia Saudí apenas generó peligro: un cabezazo de Mohammed Kanno que detuvo Vozinha fue lo único destacable.

Tras el descanso mantuvo el dominio. A un cuarto de hora del final, Laros Duarte falló un mano a mano con el portero Mohammed Al-Owais.

En el descuento volvió a fallar, aunque sin consecuencias: Uruguay cayó ante España y Cabo Verde avanzó como segundo a la siguiente ronda.

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