«Buscando problemas»... Rooney critica a Tuchel tras la remontada de Argentina

Wayne Rooney, exjugador del Manchester United, ha criticado al alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, tras la derrota 2-1 ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026.

Rooney afirmó que Tuchel «estaba buscando problemas» con sus cambios defensivos.

Inglaterra ganaba 1-0 hasta el 85’, pero Argentina remontó en los minutos finales.

Anthony Gordon rompió el empate en el 55’, y Tuchel respondió reforzando la defensa.

En el 72 retiró a Gordon e ingresó a Ezri Konsa, luego a Dan Burn y Nico O’Reilly por los lesionados Reece James y Declan Rice.

Rooney, en declaraciones a «The Sun», criticó: «Nos habíamos colocado en una posición muy buena y no sabíamos qué hacer».

Y añadió: «Nos echamos atrás y dejamos que nos presionaran. Nos pusieron contra las cuerdas y el equipo se vino abajo. En cuanto marcaron el primer gol, era inevitable que marcaran el segundo».

Y añadió: «Cuando vas ganando, tienes que mantener la ventaja. Vamos ganando por un gol, luego nos echamos atrás, hacemos cambios y jugamos con cinco o seis defensas. Si permites que Messi y Argentina te ataquen, te estás buscando problemas».

Enzo Fernández marcó un golazo desde lejos en el 85 y Lautaro Martínez sentenció con un cabezazo en el 92.

Tuchel respondió con los ingresos de Ivan Toney y Marcus Rashford en el 96, pero el daño ya estaba hecho.

Rooney añadió: «Estos aficionados se han gastado mucho dinero para estar aquí. Esperaba más de este partido. Argentina es campeona del mundo. Sabíamos que eso marcaría la diferencia».

Concluyó: «Nuestros cambios no funcionaron. Estamos muy frustrados; a veces hace falta algo de suerte para ganar estos torneos».