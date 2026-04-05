Buenas noticias en el Barcelona antes del derbi catalán

El FC Barcelona ha recibido buenas noticias antes del derbi de Cataluña contra el Espanyol, que se disputará el próximo sábado en el Camp Nou, en la jornada 31 de La Liga.

El diario «Mundo Deportivo» ha informado de que Hansi Flick, entrenador del Barça, confía en que su jugador Frenkie de Jong pueda estar en la convocatoria del derbi, con la posibilidad de que dispute algunos minutos.

Frenkie de Jong continúa su proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 26 de febrero durante un entrenamiento en el centro deportivo Juan Gamper.

El plan de Flick con respecto a su jugador holandés es que dispute algunos minutos ante el Espanyol y que también esté disponible para el técnico alemán en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, frente al Atlético de Madrid, el próximo 14 de abril.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga con 76 puntos, tras 30 jornadas disputadas.

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