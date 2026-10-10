«Bryan, muérete»: la cesión del Bayern de Múnich, Zaragoza, gravemente insultado en Málaga

El atacante encendió de verdad a la afición local con la celebración de su primer gol de la temporada en el 1-1 del Espanyol de Barcelona en el campo del FC Málaga el viernes por la noche, y después recibió graves insultos. Fue un gran tema tras el pitido final en La Rosaleda.

La acción tuvo su origen en el minuto 13 de partido. Zaragoza se deshizo de dos rivales y definió con clase al palo corto. Después lo celebró con efusividad precisamente delante de la grada de Málaga. Obviamente, algo bastante intolerable para los aficionados, ya que Zaragoza nació en Málaga.

Los aficionados lo insultaron en parte de forma muy grave. Se superaron claramente los límites cuando Zaragoza volvió a encararse más tarde con un rival sobre el césped y desde la grada se escuchó con claridad un "Bryan, muérete".

Puede que los aficionados intuyeran un mensaje de Zaragoza hacia su club, ya que hace algunos años el Málaga no quiso ficharlo pese a una prueba. Pero el jugador de 25 años desmintió en DAZN que eso estuviera en su cabeza durante la celebración: "No era ningún mensaje a los espectadores. Respeto al club, pero yo nunca he jugado aquí y hacía mucho que no marcaba un gol; y cuando marco un gol, lo voy a celebrar". Su celebración iba dedicada a su mujer y a su hijo. Si alguien se había sentido ofendido por ello, "pido disculpas", afirmó el atacante. Pero también dejó claro que los cánticos de los aficionados "fueron un error".

En cualquier caso, respeta al Málaga "porque es el club de mi ciudad, pero si marco un gol, ¿por qué no voy a poder celebrarlo? No entiendo la rabia hacia mí". Al fin y al cabo, "no hice nada malo". Aunque tampoco había olvidado del todo el rechazo del Málaga en su día: "Podría haber jugado aquí, pero nunca me quisieron. Se equivocaron".

La noche de Zaragoza en su tierra, sin embargo, no quedó empañada solo por las muestras de descontento de la afición, sino también por el empate tardío del Málaga. En el tercer minuto del tiempo añadido, Adrián Niño igualó el tanto de Zaragoza. "Es una mierda, una auténtica mierda", lamentó Zaragoza: "Nos vamos a casa con un sabor de boca muy malo porque el gol llegó prácticamente en la última jugada del partido". El Espanyol ocupa actualmente la undécima plaza de la clasificación, mientras que el Málaga es penúltimo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bryan Zaragoza con el FC Bayern?

Zaragoza está cedido en el Espanyol por el FC Bayern desde el verano pasado. En Múnich no había logrado asentarse desde su llegada en enero de 2024. En total, Zaragoza apenas disputó siete partidos oficiales con el FCB. Como el club no encontró ningún comprador para un traspaso definitivo en las últimas ventanas de fichajes, Zaragoza sigue teniendo contrato en la Säbener Straße hasta 2029.

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Desde el verano de 2024 ha estado cedido de manera ininterrumpida: en Osasuna, Vigo y la AS Roma. El actual acuerdo con el Espanyol incluye una obligación de compra que se activa bajo determinadas condiciones.

La semana pasada, no obstante, dejó claro en As que "nunca se arrepentirá" de su fichaje por el FCB. En su falta de éxito allí hubo "muchos factores". Lo explicó así: "Era un chico de 20 años que fichaba por el FC Bayern, uno de los mejores clubes del mundo, por no decir el mejor. En mi posición jugaba Musiala, que para mí entonces era el mejor del mundo, y además estaban Sané, Gnabry, Coman... podría decir mil nombres más".

Y continuó: "Acababa de salir de Segunda, solo había jugado diez partidos en Primera, y entonces apareció el FC Bayern. No es fácil: el idioma, el clima, la comida, salir de mi zona de confort. No creo que no tuviera éxito por mi nivel futbolístico. Creo que fue por el contexto. Fue un paso muy grande en mi carrera, para el que todavía no estaba preparado".