Michael Carrick, director técnico del Manchester United, decidió dejar fuera del once titular al capitán del equipo, Bruno Fernandes, ante el Bournemouth, este domingo en el estadio de Old Trafford, en el marco de la octava jornada de la Premier League, en una decisión que llegó pocos días después de las declaraciones del jugador portugués, en las que criticó el enfoque táctico del equipo.

Es la primera vez que Carrick elige un once titular del Manchester United, en la Premier League, sin Fernandes, desde que asumió el cargo el pasado enero, y es también apenas la sexta vez en la carrera del jugador en la competición que comienza un partido desde el banquillo, según la red de estadísticas "Opta".

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Fernandes había criticado la forma de jugar del equipo, tras la derrota ante el Como italiano por (4-1) en la Liga de Campeones, señalando que el Manchester United no presionó a los rivales hombre a hombre, y prefirió replegarse y esperar a recuperar el balón, lo que dio al rival más espacio y confianza en el juego.

Los números reflejan la importancia de Fernandes en el sistema ofensivo del equipo bajo la dirección de Carrick, pues ha dado 14 asistencias de gol y ha generado 96 ocasiones, desde el primer partido del entrenador inglés en enero, siendo el que más asistencias y ocasiones ha creado entre los jugadores de las cinco grandes ligas europeas, durante ese mismo periodo.

Carrick había insistido, tras la derrota ante el Como, en que la ejecución de los planes tácticos exige que los jugadores corran y se desplacen en ambos sentidos, subrayando que el equipo no podrá lograr victorias si sus jugadores no cumplen con ello.



