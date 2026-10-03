Bruno Fernandes se ha pronunciado sobre la inquietud en torno a Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. El centrocampista del Manchester United ha tenido contacto con su compatriota.

Ronaldo abandonó recientemente la concentración de Portugal tras el partido de la Nations League contra Noruega. El delantero de 41 años se quedó en el banquillo durante todo ese encuentro, tras lo cual aparecieron informaciones sobre tensiones entre él y el seleccionador Jorge Jesus. Posteriormente, Ronaldo hizo saber que contará su versión de la historia en otro momento.

Fernandes ya ha tenido contacto con Ronaldo. El centrocampista quiso subrayar sobre todo lo mucho que el delantero ha significado para Portugal. “He hablado con Cristiano Ronaldo y le he dicho que es el mayor icono de nuestra selección y de nuestro país, y que siempre lo seguirá siendo”, dijo Fernandes en una rueda de prensa previa al duelo del domingo por la noche contra Noruega.

El creativo subraya además que, en su opinión, el culebrón no ha provocado división dentro de la selección. “Nuestra selección está unida y no dividida”, afirma. Fernandes no quiere que la situación generada siga escalando y considera que cualquier problema dentro del equipo debe tratarse.

“Los asuntos deben resolverse internamente y cerrarse bien para ambas partes.” Con ello, parece apuntar sobre todo a una solución en la que tanto Ronaldo como Jesus puedan seguir adelante sin que el asunto continúe afectando a la selección portuguesa.

Jesus también se ha pronunciado en los últimos días sobre Ronaldo. El seleccionador subrayó que el delantero es un símbolo importante para Portugal. “No puedo ignorar el tema de Cristiano Ronaldo. Cris es un símbolo de la selección portuguesa. Es un símbolo de Portugal”, dijo Jesus. También indicó que después del partido contra Noruega habría tiempo suficiente para seguir hablando de la situación.

Mientras tanto, Portugal sigue plenamente en la pelea en la Nations League. El equipo ganó los tres primeros partidos del Grupo A4 contra Gales, Noruega y Dinamarca.



