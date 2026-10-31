El portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, apareció afectado hasta el borde de las lágrimas tras la derrota de su equipo ante el Chelsea por dos goles a cero, el sábado, en el estadio Stamford Bridge, en el marco de la novena jornada de la Premier League, en medio de una racha de resultados negativos que ha llegado a nueve partidos consecutivos sin victoria en todas las competiciones.

Fernandes no pudo contener sus emociones mientras se dirigía a saludar a la afición del Manchester United en la grada del equipo visitante tras el pitido final, después de que su equipo encajara una nueva derrota que agravó su crisis y mantuvo en entredicho el futuro de su entrenador, Michael Carrick.

Sobre el terreno de juego, el Chelsea terminó la primera parte sin goles, antes de que Morgan Rogers abriera el marcador en el minuto 50, tras penetrar la defensa del Manchester United, y después Cole Palmer añadiera el segundo gol en el minuto 64 de penalti, señalado tras una falta de Lisandro Martínez.

La derrota llegó apenas 6 días después de la caída del Manchester United por un contundente 3-0 ante el Bournemouth, con lo que el equipo continúa su retroceso, tras sumar solo 7 puntos en sus primeros 9 partidos en la Premier League.

Fernandes se había sentado en el banquillo en el encuentro ante el Bournemouth, después de criticar las decisiones tácticas de su entrenador tras la abultada derrota ante el Como por 4-1 en la Liga de Campeones, antes de regresar al once titular ante el Chelsea y disputar el partido completo.

Tras el encuentro, Carrick intentó restarle importancia al debate sobre las causas de la crisis, al declarar: «No os voy a soltar un discurso largo para explicar la situación de hoy, porque eso no cambiará nada. Tenemos que seguir adelante y ganar partidos de fútbol, así de simple».

Añadió que su equipo pudo haber marcado uno o dos goles, y quizás tres, durante la primera parte, pero perdió la concentración tras el descanso, lo que permitió al Chelsea controlar el desarrollo del encuentro, y señaló la necesidad de aprender a gestionar las circunstancias difíciles durante los partidos.

Sobre su futuro, el entrenador se limitó a decir que actualmente se centra en preparar a los jugadores para el enfrentamiento ante la Roma, el martes, en la Liga de Campeones, subrayando la necesidad de volver a las victorias.

Después del enfrentamiento ante la Roma, el Manchester United se prepara para medirse al Aston Villa, el próximo domingo, en su estadio, mientras Carrick intentó aferrarse a los aspectos positivos, destacando la calidad del rendimiento de su equipo durante la primera parte y exigiendo a los jugadores que construyan sobre lo que mostraron.