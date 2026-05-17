Bruno Fernandes da la asistencia del gol de la victoria e iguala a De Bruyne y Henry

El Manchester United venció 3-2 al Nottingham Forest el domingo. Bruno Fernandes asistió a Bryan Mbeumo y llegó a 20 asistencias en una temporada de la Premier.

A los 20 minutos, Mbeumo, que llevaba once partidos sin marcar, falló el 2-0 tras una gran parada de Senne Lammens. En la contra, Matheus Cunha le devolvió el balón, el portero lo detuvo y, con la portería vacía, Mbeumo disparó al poste.

Poco después del descanso, Mbeumo falló otra ocasión clara, pero Morato, en el área rival, cabeceó un centro perfecto de Elliot Anderson y puso el 1-1.

Un minuto después, Matheus Cunha devolvió la ventaja con un disparo al ángulo tras recibir el balón en el área. El árbitro no señaló mano de Mbeumo y el gol subió al marcador.

A los 66’, Fernandes envió a Mbeumo solo ante el portero, pero el delantero remató alto.

A un cuarto de hora del final, Fernandes sirvió un centro raso que Mbeumo remató para el 3-1 y el récord compartido con Kevin De Bruyne y Thierry Henry. La próxima semana podrá superarlo.

La alegría duró poco: un minuto después Morgan Gibbs-White aprovechó un centro de Anderson para marcar el 3-2.

Poco después, Michael Carrick sustituyó a Casemiro, quien disputó su último partido en Old Trafford y recibió una ovación de pie.



