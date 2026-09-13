Bruno Fernandes complica a Foden en el derbi de Mánchester

El derbi de Mánchester, disputado este domingo en el estadio de Old Trafford, en la cuarta jornada de la Premier League, vivió un incidente llamativo en los primeros compases del partido, después de que Phil Foden, jugador del Manchester City, recibiera una tarjeta roja directa tras dar una patada al portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United.

El incidente se produjo en el minuto 23, cuando se produjo un choque entre Bruno Fernandes y Foden, tras el cual este último cayó al suelo, pero dio una patada al capitán del United con el pie, algo que el árbitro Michael Oliver consideró una falta merecedora de la expulsión directa del partido.

Michael Oliver no dudó en mostrar la tarjeta roja a Foden, por lo que el Manchester City se vio obligado a completar el derbi de Mánchester con diez jugadores desde el minuto 23, en un duro golpe para el equipo, que perdió a uno de sus elementos ofensivos más destacados en un momento demasiado temprano del derbi.

La decisión de expulsar a Foden provocó las protestas de Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, en la banda, donde el entrenador mostró su enfado por la decisión del árbitro, aunque no realizó ninguna modificación en su alineación tras la tarjeta roja y prefirió mantener a los elementos que tenía sobre el terreno de juego hasta el final de la primera parte.

El Manchester City cuenta con 9 puntos en la segunda posición antes de este partido, por detrás del Arsenal, líder con pleno de puntos (12 puntos), mientras que el Manchester United tiene 4 puntos en la decimotercera posición.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora.