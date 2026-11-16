Brillo que se apaga y estatus en retroceso: Ferran Torres vive una doble pesadilla

Ferran Torres sufrió un nuevo revés en su temporada, después de que su bajón se extendiera del París Saint-Germain a la selección española. El delantero afronta una crisis goleadora cada vez más profunda, que amenaza su lugar en los planes del seleccionador Luis de la Fuente y pone en duda su futuro en el once titular de «la Roja».
Según el portal francés «Foot Mercato», la situación de Torres ha dado un giro llamativo tras su potente arranque con el París Saint-Germain, cuando marcó 7 goles en sus seis primeros partidos, antes de entrar en un túnel de sequía goleadora en el que no ha logrado ver puerta en 8 encuentros consecutivos.
Los problemas del delantero español quedaron patentes en el duelo ante el Troyes, que su equipo disputó antes del parón internacional, en el que desperdició varias ocasiones de gol, pese a que el partido terminó con victoria del París Saint-Germain por 1-0.
El último gol de Torres se remonta al pasado 20 de septiembre, en la victoria ante el Olympique de Marsella. Además, no marca en la Liga de Campeones desde su triplete ante el Slovan Bratislava, de modo que su prometedor inicio se ha convertido en una etapa complicada en la que le persiguen las dudas sobre su eficacia de cara a portería.
El fracaso se extiende a la selección española
El regreso de Torres a la selección española no bastó para frenar su caída, ya que desperdició ocasiones claras en el partido ante Inglaterra en el estadio de Wembley el 26 de septiembre: primero le anularon un gol por fuera de juego y después falló dos oportunidades ante el portero Jordan Pickford.
Volvió a tener la oportunidad de recuperar la confianza en el choque contra la República Checa del 12 de noviembre, cuando De la Fuente lo alineó como titular ante la ausencia de Mikel Oyarzabal. Sin embargo, no aprovechó la ocasión y no logró marcar en la victoria de España por 2-0, antes de ser sustituido en el minuto 65.
Oyarzabal gana terreno y Torres se queda fuera de los planes
El siguiente encuentro, de nuevo ante Inglaterra, dejó al descubierto la pérdida de peso de Torres en los planes del cuerpo técnico: De la Fuente lo dejó fuera del once inicial y lo mantuvo en el banquillo durante todo el partido, que terminó con derrota de España por 2-3.
Según informó la Cadena COPE, las opciones de Torres de ser titular parecen limitadas cuando todos los efectivos de la línea ofensiva estén disponibles, dada la ventaja de Oyarzabal sobre él.
La emisora señaló: «Ferran, en este equipo, si todos están en su mejor estado físico, es suplente; pero si Oyarzabal está disponible, él es el titular».
Así, el bajón de Torres ya no es una simple crisis goleadora pasajera, puesto que ha repercutido en su posición dentro de la selección, al mismo tiempo que atraviesa dificultades en el París Saint-Germain. El delantero está obligado a recuperar su nivel cuanto antes si quiere volver a ganarse la confianza de su seleccionador y su lugar entre las principales opciones ofensivas.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
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A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.