Brillo que se apaga y estatus en retroceso: Ferran Torres vive una doble pesadilla

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Ferran Torres sufrió un nuevo revés en su temporada, después de que su bajón se extendiera del París Saint-Germain a la selección española. El delantero afronta una crisis goleadora cada vez más profunda, que amenaza su lugar en los planes del seleccionador Luis de la Fuente y pone en duda su futuro en el once titular de «la Roja».

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Según el portal francés «Foot Mercato», la situación de Torres ha dado un giro llamativo tras su potente arranque con el París Saint-Germain, cuando marcó 7 goles en sus seis primeros partidos, antes de entrar en un túnel de sequía goleadora en el que no ha logrado ver puerta en 8 encuentros consecutivos.

Los problemas del delantero español quedaron patentes en el duelo ante el Troyes, que su equipo disputó antes del parón internacional, en el que desperdició varias ocasiones de gol, pese a que el partido terminó con victoria del París Saint-Germain por 1-0.

El último gol de Torres se remonta al pasado 20 de septiembre, en la victoria ante el Olympique de Marsella. Además, no marca en la Liga de Campeones desde su triplete ante el Slovan Bratislava, de modo que su prometedor inicio se ha convertido en una etapa complicada en la que le persiguen las dudas sobre su eficacia de cara a portería.

El fracaso se extiende a la selección española

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El regreso de Torres a la selección española no bastó para frenar su caída, ya que desperdició ocasiones claras en el partido ante Inglaterra en el estadio de Wembley el 26 de septiembre: primero le anularon un gol por fuera de juego y después falló dos oportunidades ante el portero Jordan Pickford.

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Volvió a tener la oportunidad de recuperar la confianza en el choque contra la República Checa del 12 de noviembre, cuando De la Fuente lo alineó como titular ante la ausencia de Mikel Oyarzabal. Sin embargo, no aprovechó la ocasión y no logró marcar en la victoria de España por 2-0, antes de ser sustituido en el minuto 65.

Oyarzabal gana terreno y Torres se queda fuera de los planes

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El siguiente encuentro, de nuevo ante Inglaterra, dejó al descubierto la pérdida de peso de Torres en los planes del cuerpo técnico: De la Fuente lo dejó fuera del once inicial y lo mantuvo en el banquillo durante todo el partido, que terminó con derrota de España por 2-3.

Según informó la Cadena COPE, las opciones de Torres de ser titular parecen limitadas cuando todos los efectivos de la línea ofensiva estén disponibles, dada la ventaja de Oyarzabal sobre él.

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La emisora señaló: «Ferran, en este equipo, si todos están en su mejor estado físico, es suplente; pero si Oyarzabal está disponible, él es el titular».

Así, el bajón de Torres ya no es una simple crisis goleadora pasajera, puesto que ha repercutido en su posición dentro de la selección, al mismo tiempo que atraviesa dificultades en el París Saint-Germain. El delantero está obligado a recuperar su nivel cuanto antes si quiere volver a ganarse la confianza de su seleccionador y su lugar entre las principales opciones ofensivas.