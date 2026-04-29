Brasil sin plan B: el fin de la era Neymar

El jugador que antaño parecía capaz de cubrir todos los huecos de la selección brasileña ya no se considera el líder indiscutible a las puertas del Mundial de Norteamérica. Durante más de diez años, Neymar cargó casi en solitario con los sueños mundialistas de Brasil. Esa carga no solo forjó su legado, sino que contribuyó a que el país igualara su racha más larga sin título mundial.

Manos en las caderas, mirada perdida. Lágrimas de tristeza y dolor. Con ocho goles en Mundiales, Neymar iguala a Rivaldo y supera a Rivellino, Bebeto, Romário y Garrincha, pero su imagen no es la de la celebración, sino el vacío. Una imagen que refleja los 24 años sin título mundial desde 2002.

Sin embargo, no es justo culparlo de todo: se perdió los Mundiales de 2006 y 2010 y, a diferencia de otras estrellas, no recibió un pase de testigo claro. No hubo un momento simbólico en el que una leyenda le mostrara el camino, como Pelé con Rivellino o Romário con Ronaldo.

Cuando debutó en 2010, encontró una selección sin líderes ni relevo generacional: la cantera de talentosos delanteros se había agotado. Ronaldinho y Adriano ya estaban en declive, y Kaká nunca se recuperó de sus lesiones. No había un sucesor claro, así que toda la presión recayó sobre Neymar.

Era casi inevitable, pero ahí estaba el problema. Entre 2014 y 2022, las esperanzas mundialistas de Brasil dependieron de un solo jugador. La nación futbolística más exitosa del mundo pareció volverse dependiente de un talento excepcional, algo más propio de países pequeños.

De cara al Mundial de 2026, Neymar ya no es el mismo jugador. Sigue siendo respetado, pero su papel decisivo ha disminuido en una selección brasileña que arranca el torneo con dudas.

El vacío que debía llenar

Desde su debut en 2010 se esperaba que liderara una nueva generación creativa, capaz de recuperar el estilo perdido tras la era sobria de Dunga, eliminado por Holanda en Sudáfrica. Sin embargo, los veteranos que debían respaldarlo no alcanzaban el nivel de las antiguas estrellas.

No fue hasta 2013, con el regreso de Luiz Felipe Scolari —el técnico campeón en 2002—, que Neymar recibió la mítica camiseta ‘10’ rumbo al Mundial en casa. Ganso, Alexandre Pato y Lucas Moura, quienes habían generado expectativas, tampoco cumplieron.

Que fuera Neymar quien heredara el dorsal de Pelé lo decía todo. Scolari repetía que no debía cargar con todo el peso, pero, en la práctica, el equipo giraba en torno a él. No era extraño en una superestrella, solo que no había otro atacante que le acercara en influencia.

Antes no era así. En 1958, Pelé emergió, pero Garrincha fue igual de clave y Didi fue nombrado mejor jugador. En 1962, Garrincha brilló tras la lesión de Pelé. En 1970, Pelé tenía a Jairzinho, Rivellino, Gérson y Tostão. En 1994, Bebeto y Romário lideraron el equipo, y en 2002, Ronaldo y Rivaldo compartieron el protagonismo. Nunca dependió de un solo hombre, ni siquiera de Pelé.

A los 22 años, Neymar mostró su talento en el Mundial de 2014, liderando al equipo bajo enorme presión y en un clima político tenso. Ya se hablaba de «Neymardependência», y así lo reflejaban los medios antes de la semifinal contra Alemania.

De los diez goles de Brasil hasta entonces, Neymar había participado directamente en cinco: cuatro tantos y una asistencia. Sin embargo, en cuartos de final contra Colombia sufrió una grave lesión en la espalda tras una dura entrada de Juan Camilo Zúñiga, lo que puso fin a su Mundial. Sin él, todo salió mal: Brasil perdió en semifinales 7-1 contra Alemania, una derrota histórica.

Su ausencia aquella noche en Belo Horizonte dejó claro que Brasil dependía demasiado de un solo jugador, una sombra que persiguió al equipo durante años.

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El príncipe que nunca llegó a ser rey.

En la víspera del Mundial de 2018 en Rusia, la «Neymardependencia» cobró un nuevo sentido. Ya no era solo su talento; preocupaba que llegara en plena forma a la fase final.

En 2017 protagonizó el traspaso más caro de la historia, del Barcelona al París Saint-Germain, donde debía convertirse en la gran estrella. Pero en Francia se sucedieron a un ritmo vertiginoso las lesiones y los altercados. Esa grave lesión a principios de 2018 —en un metatarso— fue objeto de debate en Brasil casi tanto como la táctica de la selección.

En el Mundial no estaba al 100 %, pero su actitud generó más titulares: lloró tras una victoria grupal ante Costa Rica y, aunque marcó frente a México, lo que quedó fue su reacción exagerada a las faltas y sus largos revolcones.

Todo el mundo lo imitaba: desde niños hasta ancianos se tiraban al suelo riendo. Neymar se convirtió en un meme; para los rivales resultaba más cómico que peligroso. Y cuando la cara de tu selección nacional se vuelve un chiste, el ridículo se extiende a todo el país.

En la fase eliminatoria nadie le acompañó y Brasil cayó en cuartos ante una Bélgica más convincente, con Lukaku, Hazard y De Bruyne. No hubo humillación como en 2014, pero esta vez Neymar sintió la vergüenza.

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Así terminó, de forma forzada, la «Neymardependencia».

En los años siguientes, Brasil pareció liberarse poco a poco de esa dependencia. En 2019 ganó la Copa América sin Neymar, quien estaba lesionado.

Sin embargo, su vida privada empezó a influir más en su papel en la selección. En la cancha seguía marcando goles y dando asistencias, pero lo que ocurría fuera pesaba más que su rendimiento.

Aun así, surgieron luces. En 2022, Vinícius Júnior, autor del gol del título del Real Madrid ante el Liverpool en la final de la Liga de Campeones, mostró que un nuevo protagonista llegaba. Rodrygo también brilló esa temporada. Pero era pronto para despedir a Neymar como figura central.

En el Mundial 2022 de Catar parecía haber recuperado la forma, pero en el debut ante Serbia sufrió una lesión de tobillo. Richarlison respondió con dos goles y Vinícius asistió, demostrando que había alternativas.

Sin él, Brasil venció 1-0 a Suiza con tanto de Casemiro y su ausencia no generó pánico.

La victoria 4-1 ante Corea del Sur en octavos alimentó la ilusión. La nueva generación tomó la iniciativa, con Vinicius como estrella, y Neymar aportó un gol y una asistencia. Ya no era solo la estrella, sino también una especie de mentor. El jugador que antes cargaba con todo ahora empezaba a guiar a los demás. Por un momento, todo encajó. Pero el fútbol rara vez escribe cuentos de hadas.

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Nuevas carencias, viejos problemas

En cuartos ante Croacia todo parecía encajar: Neymar marcó en la prórroga y lo celebró como si el pase a semifinales estuviera asegurado.

Poco después, todo se torció. Brasil debía mantener la ventaja, pero sus compañeros se lanzaron al ataque. «¿Por qué subís?», gritó él. Fue el último ataque del partido: Croacia contraatacó y empató.

Llegaron los penaltis. Neymar era el quinto, destinado a lanzar el decisivo, pero no llegó su turno: Rodrygo y Marquinhos ya habían fallado.

Una vez más, Brasil se quedó en cuartos. El sueño del sexto título se aplazó. La sequía llegó a 24 años, igual que entre 1970 y 1994. Las lágrimas de Neymar aquella noche parecían una despedida. Quizás fue su última oportunidad.

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Declive y vacío

Los años previos a 2026 mostraron su declive: en el PSG quedó atrás ante la figura de Kylian Mbappé y, tras marcharse al Al-Hilal de Arabia Saudí, apenas jugó.

Con Brasil marcó dos goles ante Bolivia y superó a Pelé como máximo goleador histórico de la selección, un récord que pareció más un homenaje al pasado que un reflejo de su presente.

En octubre de 2023 sufrió una rotura de ligamentos que lo marginó un año. Al regresar, se lesionó de nuevo. Su etapa en Arabia Saudí terminó y volvió emocionado al Santos, pero en 2025 ya llevaba dos años sin jugar con Brasil.

La selección brasileña aún busca su rumbo. Pasó mucho tiempo con un técnico interino y poca estabilidad. Solo cerca del Mundial llegó un peso pesado: Carlo Ancelotti.

Hay muchas incógnitas y, aunque Brasil ya no irradia la confianza habitual de cara al Mundial de 2026, las críticas no apuntan a la dependencia de Neymar, quien ha perdido protagonismo.

Talento no falta: Vinicius Jr. fue nombrado Jugador del Año de la FIFA en 2024 y Raphinha, en el Barcelona, suena para el Balón de Oro.

Sobre el papel hay motivos para el optimismo, pero la realidad es otra: la mala racha tras 2022 ha frenado la confianza. No basta con tener buenos jugadores; ninguno ha trasladado su buen estado de forma del club a la selección. ¿El puesto de Neymar? Aún sin cubrir.

Símbolo de esperanza y decepción

Durante más de diez años fue el símbolo de la esperanza, pero también del desencanto.

El seleccionador Ancelotti aún no descarta convocarlo para el Mundial de 2026, pero la posibilidad se reduce y, de darse, Neymar afrontará un escrutinio riguroso. Quizá ya no como protagonista, sino como un recurso para el momento adecuado.

Lo cierto es que ambos han cambiado y deberán dar respuestas. El Mundial sigue siendo el escenario ideal.

Quizá su historia en el Mundial se recuerde más por lo que no fue: la lesión de 2014, las dudas de 2018, el penalti que nunca lanzó en 2022.

¿Acaso el fin de la «Neymardependencia» nos reservará un desenlace feliz? Quizá no, pero en el fútbol todo es posible.