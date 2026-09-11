Salida con hándicap, luego cinco victorias y un empate en cinco partidos: el West Ham de Nuno Espirito Santo, tras el clamoroso descenso del año pasado y después de un mercado en el que varias piezas codiciadas se quedaron para tratar de encontrar de inmediato el regreso a la Premier, arrancó despacio, con un 2-2 en el campo del Burnley y una clamorosa derrota en casa en el London Stadium, en el derbi contra el Charlton, rival londinense que el año pasado militaba en la League One, condenado por el penalti fallado en el 93' por el ex de la Lazio Castellanos.





EL RENACER CON BOWEN - Luego, el duelo de la Copa de la Liga, con el póker endosado al Southampton, cambió el rumbo de los Hammers y, sobre todo, reactivó a Jarrod Bowen, internacional inglés de otra categoría en Championship, que ya no se detuvo. A partir de ahí, cinco partidos, cuatro victorias y un empate en el otro derbi, en el campo del Watford: los nueve puntos llegaron contra Wolverhampton, Derby County, Bolton y en la goleada contra el Wrexham, arrollado por 6-0.





DEFENSA POR AJUSTAR - Catorce puntos en siete partidos que valen el segundo puesto en la clasificación: solo el WBA puede hacerlo mejor. La sensación que transmiten los Hammers es la de tener un ataque de otra categoría, con 20 goles ya marcados, pero de tener que ajustar bastantes cosas en defensa, vistas las 9 dianas encajadas.





PLANTILLA DE PREMIER - Mérito de la mejor plantilla del campeonato: el capitán Mavropanos se quedó, Morato llegó en el mercado procedente del Nottingham Forest y también era seguido por clubes importantes, como el Milan. En ataque llegó Manor Solomon, israelí al que el año pasado Paratici llevó a la Fiorentina, mientras que la sorpresa es el joven Divine Mukasa, de 19 años y producto de la cantera del Manchester City, autor ya de dos goles hasta ahora.