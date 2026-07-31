¿Bouaddi? El Lille ata a su estrella árabe con un nuevo contrato

El Lille francés anunció la renovación del contrato de su jugador argelino Nabil Bentaleb, hasta el verano de 2028.

La web del Lille señaló que Bentaleb, de 31 años, que participó recientemente en el Mundial 2026, firmó un nuevo contrato con el equipo francés.

Nabil Bentaleb es uno de los elementos clave del centro del campo del Lille, gracias a su gran calidad técnica, su capacidad para el pase largo y sus cualidades de liderazgo, teniendo en cuenta que ha disputado 81 partidos con la camiseta del equipo.

El jugador argelino afirmó en declaraciones a la web de su club: «Estoy muy contento de continuar mi trayectoria con el Lille. Era muy importante para mí seguir aquí, mis objetivos y los del club coinciden, y tenemos un deseo común de lograr cosas bonitas».

Y añadió: «Quedarme en el Lille es algo lógico para mí, pues este club me dio la oportunidad de seguir jugando al fútbol, y estoy muy orgulloso de ello».

Recalcó: «Espero con muchas ganas volver al grupo y trabajar con el nuevo cuerpo técnico. Siento una gran ilusión por regresar a los terrenos de juego».

El Lille se prepara para participar en la Liga de Campeones de Europa, tras haber terminado la liga francesa ocupando el tercer puesto.

Nabil Bentaleb es compañero del marroquí Ayoub Bouaddi, a quien los informes vinculan con un traspaso al Manchester City, tras su magnífico nivel en el Mundial 2026.