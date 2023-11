Luego del clásico del Río de la Plata, la casa del Xeneize recibió una sanción por exceso de público. El club habla de animosidad.

El jueves 16 de noviembre Argentina perdió 2-0 ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Alberto J. Armando. La noche no finalizó con el pitazo final de Wilmer Roldán, sino con un comunicado oficial de Boca Juniors informando la clausura del estadio.

"A pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del GCBA decidió la clausura de La Bombonera por alegar que se había superado su capacidad de aforo", dice el descargo xeneize. Además, en su segundo párrafo, resalta "animosidad contra la institución".

¿POR QUÉ BOCA HABLA DE ANIMOSIDAD?

A falta de dos semanas para las elecciones presidenciales, donde los socios deberán inclinarse entre la fórmula de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal o la de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, esta clausura se suma a otros asedios durante el 2023.

En febrero, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos clausuró la tribuna superior sur porque consideró que en el encuentro ante Atlético Tucumán la capacidad fue superada por 5.000 hinchas.

Poco después, más precisamente en agosto, la Justicia investigó una denuncia sobre una aparente reventa de entradas, allanando varias sedes y la casa del hermano de Román.

En una de sus últimas declaraciones públicas, Riquelme ya le había dejado un mensaje a la jueza Celsa Ramírez: "A la jueza le tengo que decir que nuestra familia no molesta a nadie, que no puede mandar a la policía a seguir a mi hermano con un auto de civil, pararlo en la calle y quitarle el teléfono.(...) La jueza no tiene derecho a andar escuchándole el teléfono a mi hermano, eso es privado".

EL COMUNICADO COMPLETO DE BOCA JUNIORS

"Orgullosos de haber recibido en casa a los campeones del mundo en un clima festivo y con total normalidad, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, a pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del GCBA decidió, finalizado el encuentro, la clausura de La Bombonera por alegar que se había superado su capacidad de aforo.

Dadas las circunstancias del caso, el club considera que dicha acción evidencia animosidad contra la institución, algo que se ha reiterado sugestivamente en varias oportunidades en lo que va del año."