Boca - Defensa y Justicia, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

En medio de una crisis institucional tras la renuncia de Pergolini, el Xeneize va en busca de un muy necesario triunfo ante el siempre difícil Halcón.

Mientras navega una crisis institucional luego de la renuncia de Mario Pergolini tras un blanqueado cruce con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, Boca se juega un partido trascendental ante Defensa y Justicia. El Xeneize, afuera de los puestos de clasificación para la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional, necesita un triunfo no solo para apaciguar las aguas, sino también para meterse en la pelea por un lugar en los cuartos de final.

Enfrente, claro, tendrá al siempre complicado Halcón de Sebastián Beccaece, que, como no gana desde hace dos partidos (cayó ante Sarmiento y empató con el líder, Vélez, en la última jornada) podría perder su lugar entre los cuatro mejores de la Zona B en caso de caer en La Bombonera.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE BOCA

A pesar de que este jueves se cumplirán las tres semanas que suele tardar en curarse un desgarro, Edwin Cardona todavía no pudo volver a entrenarse a la par de sus compañeros y las posibilidades de que pueda jugar frente al Halcón son prácticamente nulas: aunque se sume al grupo en lo que resta de la semana, Miguel Ángel Russo no quiere arriesgarlo si no está al cien por ciento de sus posibilidades. Por otro lado, Jorman Campuzano tuvo un accidente este jueves por la mañana: chocó en su camino al entrenamiento, pero, afortunadamente, está bien, excepto por algunos golpes, y no debió ser hospitalizado. Así, habrá que ver si será tenido o no en cuenta, ya que, de hecho, era uno de los futbolistas que podía llegar a salir del once titular.

El DT quedó conforme con la tarea de los tres zagueros y de los carrileros, pero no vio bien a la dupla de mediocampistas centrales, a punto tal que estudia la posibilidad de que el colombiano y Cristian Medina salgan del equipo para darles lugar a Agustín Almendra y Alan Varela: podría cambiar a uno de los dos o incluso a ambos.

Además, Mauro Zárate, que tras su muy buen partido en la Copa Argentina ingresó en buen nivel contra Independiente, se perfila para ingresar por un Gonzalo Maroni que no terminó de aprovechar su chance como titular. Así, saldría con Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Cristian Medina o Alan Varela, Jorman Campuzano o Agustín Almendra, Frank Fabra; Mauro Zárate, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE DEFENSA Y JUSTICIA

Una sola duda aqueja al entrenador de Defensa: cómo reemplazar a Enzo Fernández, quien se fue expulsado del duelo ante el Fortín. El acompñanante de Loaiza en el mediocampo saldría de Tomás Martínez, otro futbolista formado en River, o Valentín Larralde, quien era una fija entre los elegidos por Hernán Crespo, pero que en el último tiempo perdió el lugar. Así, los que se perfilan para salir al campo de juego son Ezequiel Unsain; Nestor Breitenbruch, Adonis Frías y Fernando Meza; Franco Paredes, Raúl Loaiza, Tomás Martínez, Marcelo Benítez, Francisco Pizzini, Walter Bou y Eugenio Isnaldo.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Xeneize y el Halcón se disputará el sábado 3 de abril, día del aniversario de la fundación del club local, desde las 18:30 hs. en el Estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Fernando Echenique.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por TNT Sports, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).