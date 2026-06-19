Las críticas a Cristiano Ronaldo continúan tras su discreta actuación en el 1-1 de Portugal contra la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026.

El exinternacional ghanés Kevin-Prince Boateng se ha sumado a la lista de detractores del capitán de Portugal, al considerar que su presencia en el once inicial ya no beneficia a la selección como lo hacía antes.

«Si Ronaldo fuera un verdadero jugador de equipo, dejaría paso a los jóvenes», afirmó en Mundo Deportivo.

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Y añadió: «Creo que Portugal juega mejor sin él; su presencia presiona al resto, que busca pasarle el balón en cada ataque».

El exjugador de Milan y Barcelona cree que el seleccionador, Roberto Martínez, debe replantearse el rol de Ronaldo si quiere aspirar al título: «Si Portugal quiere llegar lejos, Ronaldo debe ceder el protagonismo: que jueguen los demás y él salga los últimos 15 o 20 minutos para decidir».

Estas declaraciones llegan tras el decepcionante debut de Portugal, en el que Ronaldo prolongó su sequía goleadora a diez partidos en grandes competiciones, lo que ha desatado críticas dentro y fuera del país.