El suizo Joseph Blatter, expresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se burló del discurso de su sucesor, Gianni Infantino, ante los miembros del Consejo de la FIFA, ayer jueves en Zúrich.

Infantino presentó una disculpa durante el discurso, que llegó en medio de una tormenta de críticas desde que se dio a conocer su proyecto para abrir el Mundial a inversores del sector privado.

El actual presidente de la FIFA dijo: "Quiero decir que nos disculpamos por los errores cometidos en la gestión de este proyecto y en la comunicación sobre él, lo que ha tenido numerosas consecuencias", antes de prometer un paquete económico de 25 millones de dólares para cada federación nacional.

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El discurso de Infantino recibió duras críticas de algunos sectores del fútbol y tampoco contó con la unanimidad dentro del Consejo de la FIFA.

Al respecto, Blatter, que presidió la FIFA entre 1998 y 2015, escribió en su cuenta de la plataforma "X": "¡Gianni Infantino, el más grande! Una actuación asombrosa en Zúrich: Infantino, que parece un buen católico, confiesa sus pecados y después promete 25 millones. Confesión, perdón y absolución, ¡todo en una sola aparición! El Papa debe estar contento".

Y Blatter concluyó: "Pero en el fútbol, como en la Iglesia, la credibilidad no se compra".



