El club inglés Tottenham Hotspur anunció este jueves la contratación oficial del internacional egipcio Omar Marmoush, procedente del Manchester City, en calidad de cedido por una temporada, con una cláusula que obliga al club a convertir la operación en un traspaso definitivo el próximo verano.

El club londinense dio la bienvenida a Marmoush a través de su página oficial bajo el título "Bienvenido, Omar", confirmando que el delantero egipcio se suma al proyecto del entrenador italiano Roberto De Zerbi, para convertirse en uno de los fichajes más destacados del equipo durante el mercado de fichajes estival.

Marmoush expresó su gran alegría por completar su traspaso al Tottenham, afirmando: "Es una sensación maravillosa estar aquí, estoy muy entusiasmado por iniciar mi camino con el equipo y no puedo esperar a conocer a la afición".

Y añadió: "El Tottenham es uno de los clubes más grandes de Inglaterra, si no del mundo, y el proyecto del club me resultó muy atractivo. Hablé con el entrenador y me gustó mucho lo que dijo, y estoy convencido de que nuestra pasión por el fútbol nos ayudará a lograr el éxito juntos".

El club publicó un vídeo a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que revela el fichaje y muestra la bienvenida de la asociación de aficionados del Tottenham en Egipto al jugador.





Por su parte, el director deportivo Johan Lange afirmó que la contratación de Marmoush refleja las ambiciones del club, diciendo: "Omar es un jugador que posee una gran calidad, y ha demostrado su capacidad para brillar al más alto nivel. Creemos que será un elemento importante para lograr nuestros objetivos en los próximos años, y esperamos verle aportar un refuerzo sólido al equipo".

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En cuanto al entrenador Roberto De Zerbi, elogió el potencial de la estrella egipcia, señalando: "Omar es exactamente el tipo de jugadores que queremos en este club. Es un jugador ambicioso, ávido de éxito, y posee una calidad ofensiva excepcional, además de velocidad, inteligencia y peligrosidad frente a la portería. Creo que es capaz de llevar nuestra fuerza ofensiva a un nuevo nivel".

El Tottenham repasó en su comunicado oficial la trayectoria de Marmoush, desde sus inicios con el Wadi Degla, luego su traspaso al Wolfsburgo alemán, y su brillante actuación durante su cesión al Stuttgart, antes del surgimiento de su estrella con el Eintracht Frankfurt, donde marcó 37 goles y dio 20 asistencias en 67 partidos.

Marmoush se trasladó al Manchester City en enero de 2025, y ofreció un fuerte comienzo en la Premier League, destacando un triplete en la portería del Newcastle United, además de ganar el premio al mejor gol de la temporada en la Premier League, y contribuyó a la conquista del equipo de la Copa de la Liga y la FA Cup, antes de emprender una nueva experiencia con la camiseta del Tottenham.

En el plano internacional, Marmoush cuenta con 55 partidos con la camiseta de la selección de Egipto, en los que marcó 11 goles, además de participar en tres ediciones de la Copa Africana de Naciones, y disputar la competición del Mundial por primera vez este verano, para continuar su trayectoria con uno de los clubes más destacados de la Premier League.

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