Önder Özen, director deportivo del Beşiktaş, anunció la retirada temporal de las negociaciones para el fichaje de Mohamed Salah, subrayando que surgieron ciertas exigencias al iniciarse la parte económica de las conversaciones que complicaron la operación.

Önder Özen declaró, durante una rueda de prensa: "Desde hace un tiempo se han multiplicado las especulaciones sobre Mohamed Salah. El asunto se ha tratado desde todos sus ángulos. Hay cuestiones que queremos aclarar al respecto".

Y añadió Özen: "Contactamos con Salah. Y eso incluía también un modelo para financiar la operación. Salah es una estrella mundial y un deportista respetado. Hablamos con él tres veces en la etapa en la que aún no habíamos entrado en la parte económica de las negociaciones. Hasta ese punto, todo transcurría con fluidez".

Prosiguió: "Cuando se empezó a hablar de la parte económica, esa fluidez que existía el primer día comenzó a ralentizarse a partir del 21 de julio. Empezaron a llegar peticiones que harían que el flujo de información y la parte económica llegaran a un callejón sin salida. Puedo suponer que un deportista respetado como Salah no tiene conocimiento de ello".

Continuó: "El club tiene una política y no puede apartarse de ella. Nuestro presidente ha definido muy bien el punto en el que se detendrá y se ha mantenido en él. El trabajo en el ámbito de la representación de jugadores es legal, y hay un valor legal para la comisión, y sobrepasarlo podría implicar una situación ilegal".

Y concluyó: "Si se trata del Beşiktaş, no entrar en tal situación (infringir la ley en las comisiones) es también una exigencia de la pertenencia al club. El presidente ha tomado una decisión impopular y ha decidido retirarse temporalmente de la mesa de negociaciones en la operación de Salah".