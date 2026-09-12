El portugués Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, reveló el rol que le pide el entrenador José Mourinho, tras la victoria sobre el Rayo Vallecano por (4-1), en el estadio Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de LaLiga española, la noche del sábado.

Silva declaró, en unas declaraciones a la prensa tras el partido: "Mourinho me pide que ayude a construir el juego. Quiere que le dé al equipo más fluidez, para que podamos avanzar con el balón. Intento adaptarme y ofrecer la mejor versión de mí mismo".

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Y añadió el exjugador del Manchester City: "Todavía me estoy adaptando al equipo, y aprendiendo qué es lo que puedo hacer mejor, y cómo puedo desarrollarme para ayudar al equipo en mayor medida".

El Real Madrid ofreció un partido sólido en la primera parte, que terminó con una ventaja de tres goles a cero, después de que Kylian Mbappé marcara de penalti, Álvaro Carreras añadiera el segundo tanto, antes de que Jude Bellingham anotara el tercero tras un pase de Vinicius Junior.

Sergio Camello recortó distancias para el Rayo Vallecano, al inicio de la segunda parte, pero Mbappé volvió a marcar su segundo gol en el tiempo de descuento, para que el Real Madrid ganara (4-1) y elevara su cuenta a 12 puntos, empatado con el Barcelona en el liderato de LaLiga, con ventaja del conjunto catalán por diferencia de goles y con un partido menos.

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