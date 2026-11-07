El portugués Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, criticó la actuación arbitral durante el enfrentamiento ante el Valencia, que terminó con victoria del conjunto blanco por tres goles a cero, la noche de este sábado en el estadio de Mestalla, en el marco de la jornada 12 de la liga española.

Silva señaló, en declaraciones a la prensa tras el partido: "El Valencia jugó con mucha agresividad, demasiada agresividad, porque el árbitro les permitió ser agresivos".

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Las declaraciones del jugador del Real Madrid llegaron tras un partido que vivió fuertes entradas de los futbolistas del Valencia, que recibieron numerosas tarjetas amarillas, mientras que el capitán del equipo, José Gayà, fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 79, tras su entrada sobre Kylian Mbappé.

Bernardo Silva habló también de sus ganas de volver a jugar en el estadio Santiago Bernabéu, afirmando: "No podemos esperar a regresar al Bernabéu y continuar allí nuestra racha de victorias. Sé que la afición también nos espera".

Cabe recordar que Silva se ha convertido en el nuevo capitán de la selección de Portugal, tras el anuncio de la retirada del fútbol internacional de su compañero, la leyenda Cristiano Ronaldo, a raíz de una crisis con el entrenador Jorge Jesus.

Federico Valverde había adelantado al Real Madrid en el minuto 28, antes de que Arda Güler añadiera el segundo gol de los visitantes en el minuto 36, y después Mbappé cerró el triplete en el minuto 75, para que el conjunto blanco quede como subcampeón de la tabla de la Liga con 30 puntos, igualado con el líder Barcelona, que se enfrentará el domingo a su anfitrión, el Atlético de Madrid, tercero con 28 puntos.