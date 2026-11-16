Bernardo Silva disipa los temores del Real Madrid, pero la lesión de este jugador preocupa

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Las pruebas médicas han aclarado la situación de Bernardo Silva de cara al partido del Real Madrid ante el Celta de Vigo, al confirmar que no sufre ninguna lesión.

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Según informa el diario español «AS», las pruebas a las que se sometió Bernardo Silva nada más regresar a la Ciudad Deportiva de Valdebebas han descartado una lesión, por lo que el futbolista portugués estará a disposición de José Mourinho para el encuentro ante el Celta de Vigo, previsto para el próximo sábado.

La preocupación por el estado de Bernardo Silva se disipó rápidamente, después de que el jugador abandonara el domingo la concentración de su selección tras sentir molestias musculares al final del partido contra Dinamarca.

La estrella portuguesa jugó solo 11 minutos el sábado en el primer partido de su selección, en el que marcó el gol que recortó distancias en la dura derrota de Portugal por 1-4 ante Dinamarca.

Sin embargo, la inquietud creció el domingo, cuando la Federación Portuguesa de Fútbol anunció la baja del internacional para el partido del martes ante Gales, después de someterse a pruebas médicas bajo la supervisión de los servicios médicos de la selección.

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Aun así, las molestias musculares que sufrió Bernardo Silva no le impedirán disputar el partido del sábado ante el Celta de Vigo, si Mourinho decide contar con él.

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El jugador portugués se ha convertido en una de las piezas imprescindibles en los planes del técnico, que ha encontrado en él un elemento clave para dar equilibrio y eficacia al juego del equipo.

Bernardo Silva se ha asentado como titular en los últimos 5 partidos del Real Madrid, y la pareja que forma con Aurélien Tchouaméni en el centro del campo es una de las principales razones de la mejoría que vive el conjunto blanco en las últimas semanas.

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En cambio, ahora todas las miradas están puestas en el estado de Tchouaméni antes del duelo ante el Celta de Vigo, ya que se sigue actuando con cautela con su condición física y el club espera ver cómo evoluciona su recuperación a lo largo de la semana.

Tchouaméni regresó de la concentración de la selección francesa sin disputar ningún partido, después de verse obligado el martes a abandonar el entrenamiento en Clairefontaine por molestias en la parte superior del muslo derecho.

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Se trata de la misma zona que le dio problemas durante el Mundial, lo que llevó a la Federación Francesa a liberarlo del resto de la concentración y permitirle volver a Madrid para seguir con su recuperación en Valdebebas.

Un parón internacional sin más bajas

Por ahora, el Real Madrid y Mourinho no han tenido más sustos durante el parón internacional que los de Bernardo Silva y Tchouaméni.

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Al margen de ambos, la mitad de los otros 16 internacionales que se unieron a sus selecciones ya han terminado sus compromisos.

En este grupo figuran Dean Huijsen y Cucurella con España, Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham con Inglaterra, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé con Francia, además de Arda Güler con Turquía.

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La selección de los Países Bajos, con Denzel Dumfries, juega el lunes, mientras que el martes será el turno de Brasil, con Vinícius Júnior y Endrick; Costa de Marfil, con Diomande; la selección española sub-21, con Thiago y Espí; Marruecos, con Brahim Díaz, y Uruguay, liderada por Fede Valverde.

Valverde será el último en regresar a Madrid, ya que Uruguay disputa su partido en la madrugada del miércoles.