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El neerlandés Steven Bergwijn, extremo del Al-Ittihad, lideró el ataque de su equipo en el partido ante el Neom de la Liga Roshn Saudí, tras recuperarse de la lesión que sufrió recientemente.

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El Al-Ittihad recibe hoy viernes al Neom en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

El alemán Jens Wissing, entrenador del Al-Ittihad, dio a conocer la alineación oficial para el encuentro, en la que figura Bergwijn tras recuperarse de la lesión que sufrió en el último partido.

El extremo neerlandés fue titular en la victoria por 2-0 sobre el Pakhtakor uzbeko el pasado lunes, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

El exjugador del Tottenham Hotspur abandonó el terreno de juego en el minuto 84 tras sufrir un golpe en la pierna, lo que generó dudas sobre su participación ante el Neom.

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Sin embargo, Bergwijn volvió ayer jueves a los entrenamientos con el grupo del Al-Ittihad, de modo que llegó a tiempo para el partido contra el Neom, y su técnico, el alemán Jens Wissing, lo ha incluido en el once inicial.

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Wissing también decidió apostar de inicio por el delantero nigeriano George Ilenikhena en detrimento del marroquí Youssef En-Nesyri, mientras que Marwan Al-Sahafi completará el tridente ofensivo.

Por detrás de este tridente estará el argelino Houssem Aouar, que formará parte de una medular de tres junto al senegalés Dion Lopy y Mokhtar Ali.

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En defensa, el lateral izquierdo Faris Abdi vivirá un partido especial, ya que será la primera vez que se enfrente a su exequipo, el Neom, al que dejó para fichar por el Al-Ittihad durante el pasado mercado de verano.

Muhannad Al-Shanqeeti ocupará el lateral derecho, con Saad Al-Mousa y el portugués Danilo Pereira en el centro de la zaga, por delante del guardameta serbio Predrag Rajković.

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La alineación del Al-Ittihad es la siguiente:

Portería: Predrag Rajković

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Defensa: Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Faris Abdi

Centro del campo: Mokhtar Ali, Dion Lopy, Houssem Aouar

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Ataque: Marwan Al-Sahafi, George Ilenikhena, Steven Bergwijn

El Al-Ittihad quiere aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para sumar una nueva victoria y seguir peleando por los puestos de cabeza de la clasificación.

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El Al-Ittihad afronta el partido en la quinta posición de la Liga Roshn Saudí con 24 puntos, fruto de 7 victorias, 3 empates y una única derrota, ante su eterno rival, el Al-Hilal.

El conjunto de Yeda está a 7 puntos del líder, el Al-Qadsiah, que suma 31, aunque el equipo de la Provincia Oriental ha disputado dos partidos más.

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Si logra vencer al Neom, el Al-Ittihad entrará provisionalmente entre los cuatro primeros, a la espera del partido que disputará su vecino y eterno rival, el Al-Ahli, ante el Al-Taawoun mañana sábado en el estadio Al-Inma de Yeda, en el cierre de la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

Por su parte, el Neom es sexto con 22 puntos, fruto de 7 victorias y un único empate, mientras que ha perdido 4 partidos.