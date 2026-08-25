El argelino Rami Bensebaini, defensa del Borussia Dortmund, recibió una sanción oficial a raíz de la tarjeta roja que vio durante el enfrentamiento de su equipo ante el Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania.

La Federación Alemana de Fútbol anunció este martes la decisión de su tribunal deportivo de suspender a Bensebaini durante dos partidos en la Copa de Alemania, debido a un «juego violento» tras su expulsión durante el partido de la Supercopa, según informó el diario alemán "Bild".

De este modo, el defensa argelino no podrá participar con el Borussia Dortmund en el arranque de su andadura en la Copa de Alemania frente a uno de los clubes de quinta división, encuentro previsto para la noche del próximo martes, y tampoco estará disponible para el posible partido de segunda ronda a finales del mes de octubre.

Bensebaini había sido expulsado en el minuto 90 del partido entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, después de una fuerte entrada sobre Ismail Ben Nasser, nuevo jugador del conjunto bávaro, lo que llevó al árbitro Daniel Schlager a mostrarle la tarjeta roja directa al defensa argelino.

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La sanción llega pese a que Bensebaini no estará suspendido en las competiciones de la Bundesliga, ya que el castigo dictado en su contra se limita únicamente a los partidos de la Copa de Alemania. Por lo tanto, su situación de cara a la participación con el Dortmund en el arranque del recorrido del equipo en la liga queda al margen de la sanción por la expulsión en la Supercopa.

Bensebaini también sufrió una lesión durante la derrota del Dortmund ante el Bayern Múnich por 2-1 en la Supercopa, después de padecer una fuerte contusión en las costillas, y su situación de cara a la participación en el próximo enfrentamiento del equipo en la liga sigue sin estar resuelta.

La sanción de Bensebaini es similar a lo que ocurrió con el francés Martin Terrier, jugador del Bayer Leverkusen, quien fue expulsado en la Supercopa en 2024, antes de ser suspendido también dos partidos en la Copa de Alemania.