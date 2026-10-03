Benatia irrumpe en la crisis de Cristiano Ronaldo con una declaración audaz

La inesperada salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa, tras la victoria ante Noruega, desató una gran polémica sobre el futuro del capitán de Portugal con el combinado de su país, en medio de la tensión que se vive dentro de la concentración.

Ronaldo permaneció en el banquillo durante la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1, antes de abandonar la concentración de la selección en Copenhague después de la rueda de prensa ofrecida por el técnico Jorge Jesus, en la que afirmó que él es quien tiene la última palabra en lo que respecta a la alineación.

Pocas horas después, Ronaldo dejó la concentración y tomó su avión privado, convirtiendo el suceso en un asunto de opinión pública en Portugal, entre interrogantes sobre el futuro de la estrella del Al Nassr con la selección nacional.

En medio de esta crisis, Mehdi Benatia, excompañero de Ronaldo en la Juventus y analista deportivo en el canal "Canal+", expresó su deseo de que la estrella portuguesa continúe con la selección de su país.









El excapitán de la selección de Marruecos dijo, en declaraciones recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "Espero que veamos a Cristiano Ronaldo regresar a la selección portuguesa y que reciba el homenaje que merece".

Las declaraciones de Benatia reflejan su deseo de ver a Ronaldo continuar su trayectoria internacional y recibir un homenaje acorde con lo que ha aportado a la selección portuguesa durante años, en un momento en el que la afición deportiva portuguesa espera el próximo paso de su leyenda.







