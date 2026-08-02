Todo apunta a que el Al Ahly está ante una de las etapas más destacadas de reestructuración del equipo durante el actual mercado de fichajes veraniego, después de que el centrocampista tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane se acercara a poner fin a su etapa con el club rojo y trasladarse a la liga catarí. Al mismo tiempo, esta salida podría dar una nueva oportunidad a varios jugadores cuyo futuro estaba rodeado de dudas, encabezados por Mohamed Magdy "Afsha" y Omar Al Saai.

Según información exclusiva publicada por el sitio "Africa Foot", el Al Ahly alcanzó un acuerdo definitivo con el Al Shamal por el que Ben Romdhane se traspasará de forma definitiva durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Una fuente responsable dentro del Al Ahly confirmó a "Africa Foot" que la operación está cerrada, después de que ambas partes acordaran todos los detalles relativos al traspaso del internacional tunecino de 25 años.

Según la misma fuente, el Al Shamal pagará 1,7 millones de dólares por la compra del contrato de Mohamed Ali Ben Romdhane, poniendo así fin a la etapa del jugador con el Al Ahly tras una sola temporada desde su incorporación al equipo.

El Al Ahly había fichado a Mohamed Ali Ben Romdhane en el verano de 2025 procedente del club húngaro Ferencváros, con el fin de reforzar el centro del campo antes de la participación del equipo en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos.

Durante su única temporada con el Al Ahly, Ben Romdhane disputó 31 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó 4 goles y dio 6 asistencias, y contribuyó a la conquista del título de la Liga Premier de Egipto por parte del equipo, además de sus participaciones continentales.

Competencia catarí y libia por el fichaje

Ben Romdhane se formó en la academia del Espérance, antes de imponerse como uno de los centrocampistas más destacados de la liga tunecina, para trasladarse después al Ferencváros húngaro, donde continuó brillando a nivel local y europeo, y mantuvo su lugar en el once titular de la selección tunecina.

El Al Shamal considera que ha logrado fichar a un jugador con gran experiencia y unas cualidades técnicas notables, capaz de reforzar el centro del campo del equipo durante la próxima temporada.

El informe señaló que el Al Shamal no fue la única parte interesada en incorporar a Ben Romdhane, ya que tanto el club catarí Al Qatar como uno de los clubes de la liga libia entraron en negociaciones con el jugador durante los últimos días, aunque el Al Shamal logró cerrar la operación tras intensas negociaciones.

La salida de Ben Romdhane da un balón de oxígeno a Afsha

Por otro lado, la salida de Mohamed Ali Ben Romdhane podría repercutir de forma positiva en el futuro de Mohamed Magdy "Afsha" dentro del Al Ahly.

Otros informes indicaron que la directiva del Al Ahly comunicó a Afsha su continuidad con el equipo durante la próxima temporada, tras la insistencia del director técnico Hussein Amotta en mantener al jugador en las filas del equipo.

Asimismo, los indicios apuntan a que Afsha estará dentro de la expedición del Al Ahly que se dirige a España para disputar la concentración de pretemporada, lo que refuerza sus opciones de permanencia, especialmente con la cercana salida de Ben Romdhane.

Al Saai espera la decisión final

En cuanto a Omar Al Saai, su situación sigue pendiente a la espera de la decisión final del director técnico Hussein Amotta. El entrenador pidió un plazo adicional antes de resolver la situación del jugador, con la intención de anunciar su decisión en las próximas horas.

Al Saai es uno de los jugadores cuyo futuro más polémica genera dentro del Al Ahly, después de recibir una fuerte oferta del club egipcio Al Masry Port Said para ficharlo de forma definitiva, mientras que la directiva del Al Ahly estudia también la opción de cederlo.

Y pese a que existe más de un escenario para el futuro del jugador, la salida de Ben Romdhane podría dar a Al Saai una nueva oportunidad para continuar en las filas del Al Ahly, ante la necesidad del equipo de contar con efectivos adicionales en el centro del campo, mientras que la decisión final queda en manos de Amotta durante las próximas horas.