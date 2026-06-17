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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Bellingham y Kane lideran Inglaterra, mientras Croacia confía en Luka Modrić

Inglaterra
World Cup
Inglaterra vs Croacia
Croacia
L. Modric
Inglaterra
Croacia
EE. UU.

Un enfrentamiento intenso...

El entrenador alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha anunciado la alineación titular para el debut contra Croacia en la Copa del Mundo 2026.

Tuchel busca equilibrio defensivo con la pareja de centrales Konsa-Stones y añade flexibilidad en el medio con Anderson, Rice y Bellingham.

En ataque, Harry Kane lidera la delantera, apoyado por la velocidad de Anthony Gordon y Noni Madueke en las bandas.

La alineación es la siguiente:

Portero: Jordan Pickford.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Croacia crest
Croacia
CRO

Defensa: Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones y Reece James.

Centrocampistas: Rice, Anderson y Bellingham.

Delanteros: Harry Kane, Anthony Gordon y Nonny Madueke.

Tuchel confía en que este once imponga ritmo y aproveche las transiciones rápidas, la creatividad de Bellingham y la conexión de Kane, ante una Croacia con amplia experiencia en grandes torneos.

Por su parte, Croacia alineó a:

Portero: Dominik Livaković. 

Defensa: Josip Stanišić, Josko Gvardiol, Josip Sotaló, Luka Vuković.

Centrocampistas: Luka Modrić, Mario Pašalić, Martin Baturina y Petar Sučić.

Delanteros: Ivan Perišić y Petar Musa.

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