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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Bellingham amplía la ventaja del Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
J. Bellingham
España
Inglaterra

Ventaja temprana

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Jude Bellingham amplió la ventaja del Real Madrid ante el Racing de Santander al marcar el segundo gol del conjunto blanco, después de que Kylian Mbappé abriera el marcador, dándole así a su equipo una renta de dos goles.

El gol de Bellingham llegó tras un rápido contraataque, que se inició con un pase de Mbappé en el centro del campo hacia Arda Güler, quien envió un balón filtrado aprovechando el adelantamiento de la defensa del Racing y la irrupción del inglés desde atrás.

Bellingham se lanzó hacia el último tercio del campo antes de picar el balón con maestría desde fuera del área por encima del portero Agirrezabala, firmando un golazo que Mantilla no pudo alcanzar para despejar lejos de la portería.

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