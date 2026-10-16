En una nueva noche europea que confirma su condición de uno de los pilares del proyecto del Real Madrid, la estrella inglesa Jude Bellingham celebró un logro excepcional, tras disputar su partido número 150 con la camiseta del conjunto blanco, en el encuentro ante la Roma italiana en la Liga de Campeones.

El estadio del partido fue testigo de una etapa decisiva en la trayectoria del chico de oro inglés, que aún no ha superado los 23 años, pero que ya se ha convertido en un fijo indiscutible en la alineación merengue. Tras el encuentro, el jugador fue homenajeado en la Ciudad Real Madrid de "Valdebebas", donde recibió una camiseta conmemorativa con el número 150, en un ambiente festivo que refleja la magnitud del aprecio del que goza dentro del club.

En declaraciones recogidas por el diario español "Mundo Deportivo", Bellingham expresó sentimientos mezclados de orgullo y felicidad: "Estoy muy contento y muy orgulloso, siempre es un placer jugar para este club y espero que siga así durante muchos años más".

Y añadió el internacional inglés, subrayando su vínculo emocional con la camiseta blanca: "El Real Madrid significa mucho para mí porque es el club más grande del mundo, es un gran honor jugar aquí y llegar a los 150 partidos".

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Sobre su valoración de la temporada actual y su papel cada vez mayor dentro del grupo, Bellingham habló con una madurez llamativa: "Tengo 23 años, así que si soy un jugador veterano... disfruto de mi papel en el equipo y espero que podamos mejorar y ganar títulos".

El centrocampista del Real Madrid cerró sus palabras con un mensaje realista y ambicioso a la vez, que refleja la mentalidad del club: "A veces hay partidos un poco más difíciles, pero hemos ganado la mayoría de ellos, tenemos que seguir trabajando, mejorando y logrando la victoria en los próximos encuentros".

Desde su llegada al Real Madrid, Bellingham sigue consolidando su lugar como uno de los centrocampistas más destacados del mundo, gracias a su personalidad de líder y a sus números decisivos, confirmando que el camino de los 150 partidos no es más que el inicio de un capítulo más largo de gloria con la camiseta blanca.







