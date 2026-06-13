Bebe desvela la verdad sobre su regreso al Real Madrid... y comenta el fichaje de Bernardo Silva

Pepe, exjugador del Real Madrid y de Portugal, habló sobre varios temas del club blanco tras el partido de leyendas contra el Inter de Milán.

Sobre las noticias que vinculan a su compatriota Bernardo Silva con un posible fichaje por el Real Madrid, Pepe afirmó: «Sin duda es un jugador con mucho talento. Es cierto que es agente libre, no estoy seguro de que eso (el fichaje) pueda suceder, pero el presidente (Pérez) siempre sabe lo que es mejor para el equipo».

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Además, elogió al nuevo defensa Ibrahima Konaté y confió en su rendimiento.

El exdefensa merengue declaró: «Me gusta mucho Konaté y espero que sea mejor que yo; eso demostraría que las cosas marchan bien y que el equipo gana títulos, que es lo que deseo».

Además, afirmó: «El Real Madrid volverá a ganar títulos, estoy seguro».

Sobre los rumores que lo vinculaban al cuerpo técnico de José Mourinho, afirmó: «Todo son especulaciones. Un día me desperté y me pregunté qué pasaba, pues no sabía nada».