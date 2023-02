Bartomeu: "Le corté el grifo a Negreira y Laporta le cuadriplicó el sueldo, debería explicarlo"

Bartomeu en 'ABC': "Laporta cuadriplicó el sueldo a Enríquez Negreira, debería explicarlo"

Más leña al fuego con el 'caso Negreira'. Esta vez, Josep María Bartomeu, ex presidente del FC Barcelona, ha concedido una entrevista al diario 'ABC' donde relata su expeciencia con el ex colegiado Enríquez Negreira mientras él ocupaba el cargo en el Comité de Árbitros y mientras Bartomeu era presidente azulgrana. Bartomeu comenta que "este servicio costaba mucha pasta y se decidió anularlo", durante su mandato.

Sobre el burofax de Negreira en 2019

BArtomeu se refirió al burofas amenazante de Negreira publicado por "El Mundo": "Nunca me reuní con el señor Negreira. Este burofax es de 2019, pero en marzo y abril de 2018, cuando pusimos fin a la relación que el Barça mantenía con su empresa, me llamó diciéndome que jugábamos con el dinero de su familia. Su propio hijo nos dijo que no lo hiciéramos caso", aseguró.

Bartomeu: "Yo le corté el grifo a Negreira y Laporta le había cuadriplicado el sueldo, debería explicarlo"

Según Josep María Bartomeu, "este contrato ya estaba hecho desde la época de Núñez, Gaspart y la primera etapa de Laporta", explica. Después, añade "yo ni veía las facturas porque se pasaban directamente. Cuando Laporta llegó al club las facturas eran de cerca de 150.000 euros y cuando Sandro es nombrado presidente, éstas eran de mucho más de medio millones de euros". Finalmente, Bartomeu remata: "Lo único que puedo decir es que yo le corté el grifo a Negreira y Laporta le había cuadruplicado el sueldo, debería explicarlo", aseguró.

En qué consistían los informes, según Bartomeu

"Era un documento escrito y un DVD, para todos los partidos del primero equipo y del filial. Era un análisis arbitral. Cuando tenía que ir a Madrid selo decía a Zubizarreta, Robert Fernández... el que estuviera en el cargo, y éste le pedía un vídeo a Javier Enríquez, que era el que se encargaba de hacer todos los vídeos", explica Bartomeu en 'ABC'.